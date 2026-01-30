Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La Xunta adjudicará por casi 100.000 euros el proyecto para construir 14 viviendas de promoción pública en Arteixo

Ep
30/01/2026 13:54
Vilarrodís
El Ideal Gallego
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La Xunta ha anunciado que adjudicará por 99.495 euros el proyecto para la construcción de 14 viviendas de promoción pública en el municipio coruñés de Arteixo. La inversión prevista para las futuras obras alcanza los 2,7 millones.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acordó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto por 99.495 euros.

La Xunta recibe tres ofertas para el proyecto de vivienda pública en Vilarrodís

Más información

Así, el contrato para la redacción de los proyectos básicos, de ejecución y de dirección de obra se adjudicará a la UTE Sabín Blanco - Ameneiros Rey Agriños.

Las 14 viviendas de promoción pública (VPP) se realizarán en la parcela UA-43 P11 -- cedida por el Ayuntamiento -- de la calle Aguceira en Vilarrodís, en Arteixo.

Con esta licitación, la Xunta continúa avanzando para cumplir el compromiso de legislatura de duplicar el parque de viviendas públicas alcanzando las 8.000, de forma que ya están en marcha en diferentes fases más de 3.000. Este año, se impulsarán un total de 1.000 más.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado a 24 años de cárcel el delincuente 'Pandolo' por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos personas
EP
Kevin Warsh

Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal
EFE
Parada de taxis de Alvedro

Los taxistas de A Coruña podrán operar en Alvedro: tendrán cinco plazas reservadas y una bolsa de refuerzo
Lara Fernández
Carral avanza en las negociaciones para la construcción de un Centro de Salud.jpeg

Carral da nuevos pasos hacia la construcción del nuevo Centro de Salud
Redacción