La Xunta adjudicará por casi 100.000 euros el proyecto para construir 14 viviendas de promoción pública en Arteixo

La Xunta ha anunciado que adjudicará por 99.495 euros el proyecto para la construcción de 14 viviendas de promoción pública en el municipio coruñés de Arteixo. La inversión prevista para las futuras obras alcanza los 2,7 millones.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acordó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto por 99.495 euros.

Así, el contrato para la redacción de los proyectos básicos, de ejecución y de dirección de obra se adjudicará a la UTE Sabín Blanco - Ameneiros Rey Agriños.

Las 14 viviendas de promoción pública (VPP) se realizarán en la parcela UA-43 P11 -- cedida por el Ayuntamiento -- de la calle Aguceira en Vilarrodís, en Arteixo.

Con esta licitación, la Xunta continúa avanzando para cumplir el compromiso de legislatura de duplicar el parque de viviendas públicas alcanzando las 8.000, de forma que ya están en marcha en diferentes fases más de 3.000. Este año, se impulsarán un total de 1.000 más.