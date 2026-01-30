Detenidos tres empleados de la central térmica de Sabón por robar más de 250.000 euros en material

Imagen de archivo de cobre robado Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como supuestos autores de los delitos de hurto continuado y pertenencia a grupo criminal tras robar cobre y otros metales de la empresa en la que trabajaban en Arteixo.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, los implicados, que formaban parte de la plantilla de una central eléctrica, se coordinaron para sustraer una ingente cantidad de barras de cobre y otros metales valorados en más de 200.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 1 de julio, tras una inspección rutinaria de seguridad en la central eléctrica. Los responsables de la explotación detectaron la falta de barras de cobre fundamentales para los generadores, cuya complejidad técnica implica que solo se fabrican en Nueva York (EE. UU.), elevando su valor porencima de los 250.000 euros.

La investigación permitió determinar que los sospechosos se coordinaron para realizar las sustracciones aprovechando su condición de trabajadores.

El grupo utilizaba las herramientas y vehículos de la propia empresa para acceder a los almacenes, donde cortaban las barras de cobre antes de extraerlas del recinto.

Además del cobre, el grupo sustrajo más de una tonelada de tubos de acero inoxidable, baterías de plomo, latón y residuos valorados en otros 15.000 euros.

Los agentes lograron identificar un establecimiento de gestión de residuos próximo a la central donde los detenidos realizaron más de 60 operaciones de venta de material coincidente con el sustraído entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

El 3 de enero se procedió a la detención de los dos primeros sospechosos, mientras que la detención del tercer implicado fue el pasado 12 de enero. Las detenciones se produjeron en Arteixo, Cerceda y Sigüeiro.

A los detenidos se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado de hurto, este último agravado por tratarse de material conductor.