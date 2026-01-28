Un cantante gallego viraliza una autoescuela de Arteixo: "Aquí aprobei todo á primeira"

César Romero con Silvia, una de sus profesoras en Arteixo FACEBOOK

El cantante gallego César Romero, responsable de formaciones como Cinema y presentador en programas como 'Noite xigante' o 'Quen canta aquí?' (TVG), viralizó esta semana a una autoescuela de Arteixo donde logró sacarse el carnet a la primera, tras intentos fallidos en 2017.

"Hoxe quito a L do coche", anunciaba el domingo en sus redes sociales el artista, que destaca la importancia de dar con un establecimiento como Carcopa, en la avenida de Fisterra, "coas mellores profesoras: Silvia e Rouss", que ahora lo animan para sacar el permiso de vehículos pesados "e levar o camión da orquestra". "Conducir non é só aprobar un exame, é aprender a gozar do camiño con seguridade; grazas por ensinarme tan ben desde o principio", escribió en el texto de un reel que ya supera las 78.900 visualizaciones.

Romero, con 12.600 seguidores en Instagram y 2.900 en TikTok, muestra en el vídeo su satisfacción por haber pasado el primer año como conductor sin ninguna incidencia: "Un ano no que usei o coche para todo, vivín moitas experiencias divertidas e, sobre todo, no que levei ao meu fillo ao cole case todos os días. Momentos pequenos, pero enormes para min", apunta.

