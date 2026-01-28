Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Un cantante gallego viraliza una autoescuela de Arteixo: "Aquí aprobei todo á primeira"

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/01/2026 07:45
César Romero con Silvia, una de sus profesoras en Arteixo
César Romero con Silvia, una de sus profesoras en Arteixo
FACEBOOK
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El cantante gallego César Romero, responsable de formaciones como Cinema y presentador en programas como 'Noite xigante' o 'Quen canta aquí?' (TVG), viralizó esta semana a una autoescuela de Arteixo donde logró sacarse el carnet a la primera, tras intentos fallidos en 2017.

"Hoxe quito a L do coche", anunciaba el domingo en sus redes sociales el artista, que destaca la importancia de dar con un establecimiento como Carcopa, en la avenida de Fisterra, "coas mellores profesoras: Silvia e Rouss", que ahora lo animan para sacar el permiso de vehículos pesados "e levar o camión da orquestra". "Conducir non é só aprobar un exame, é aprender a gozar do camiño con seguridade; grazas por ensinarme tan ben desde o principio", escribió en el texto de un reel que ya supera las 78.900 visualizaciones.

Romero, con 12.600 seguidores en Instagram y 2.900 en TikTok, muestra en el vídeo su satisfacción por haber pasado el primer año como conductor sin ninguna incidencia: "Un ano no que usei o coche para todo, vivín moitas experiencias divertidas e, sobre todo, no que levei ao meu fillo ao cole case todos os días. Momentos pequenos, pero enormes para min", apunta.

Teresa Gutiérrez | “Yo me vine a vivir a Arteixo por trabajo en 2011 y aquí me quedé; es un sitio ideal para emprender”

Más información

Colas para comprar calzado en Arteixo

Más información

Alianza padre-hija para romper moldes (y platos) en Arteixo

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una de las borrascas que azota la ciudad estos días y provoca olas de siete metros

El vendaval de Picasso
Luís Pousa
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla
Lara Fernández
Los integrantes de La M.O.D.A., en una imagen promocional

La M.O.D.A. | “Coruña siempre será una ciudad especial para nosotros”
Óscar Ulla
Genma Pardo ‘Gemola’ presentó un adelanto de su libro en Biblos Betanzos

Oli, el saltamontes que quiere destronar a las tablets: así es el nuevo cuento infantil de Gemola
Lucía Tenreiro