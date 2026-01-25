Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

La Xunta recibe ocho ofertas para las obras de la nueva senda peatonal entre Arteixo y Lañas

Redacción
25/01/2026 15:41
Imagen de archivo de la contrucción de una senda peatonal en Arteixo
La Xunta ha recibido un total de ocho ofertas de empresas para ejecutar las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la carretera AC-552, entre Arteixo y Lañas.

Las obras, licitadas por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas por un presupuesto de 865.000 euros, tienen como objetivo la construcción de una senda peatonal y ciclista a lo largo de la citada vía autonómica y con una longitud de algo más de un kilómetro. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

El itinerario proyectado conectará con las aceras y favorecerá la existencia de un corredor peatonal-ciclista metropolitano en el entorno de Arteixo.

Martínez Allegue (segunda derecha) visitó el municipio de Arteixo | CEDIDA

La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda entre Arteixo y Lañas

Esta actuación se completará con una franja de jardín para separar la senda del tráfico, con la mejora de una parada de autobús y la dotación de nuevo alumbrado público, explican desde la Xunta.

Esta nueva actuación del departamento que dirige María M. Allegue forma parte del Plan de Sendas de Galicia, con el que la Xunta ya ejecutó 300 kilómetros de itinerarios en los márgenes de las carreteras autonómicas y prevé sumar 120 kilómetros más en esta segunda fase.

Esta obra de la Xunta se suma a otras anteriores en esta carretera AC-552, como los tramos de senda entre Pastoriza y Vilarodís, refuerzos de firme, ampliación de la calzada, o mejora de la seguridad en paradas de autobús.

