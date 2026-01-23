Una persona queda atrapada en Arteixo tras chocar un camión y un coche

Sala de Emergencias 112 Galicia

Un accidente entre un camión y un turismo dejó una persona atrapada en Larín, en el municipio de Arteixo, este viernes por la mañana.

Ocurrió alrededor de las 07.30 horas en el kilómetro 17 de la AC-552. Fue entonces cuando un particular contactó con el 112 Galicia y explicó que una persona permanecía atrapada en su vehículo.

Una vez en el lugar, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo valoró la situación y procedió a la liberación de la persona implicada, que finalmente fue trasladada por Urgencias Sanitarias de Galicia-061, explican desde el 112.

Además del Servicio Municipal de Protección Civil y los servicios sanitarios, intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.