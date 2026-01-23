Mi cuenta

El Ideal Gallego

Arteixo

Arteixo concedió en el último año 80 licencias para nuevos negocios

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/01/2026 06:40
Naves en el polígono de Sabón
Naves en el polígono de Sabón
PATRICIA G. FRAGA
El Ayuntamiento de Arteixo concedió en 2025 y lo que va de año 79 licencias para poner en marcha nuevos negocios en el municipio, entre las que se encuentran talleres mecánicos y textiles, centros de yoga y pilates, almacenes de maquinaria o un centro de ocio infantil respetuoso en Atín, Loureda. 

Según el Ejecutivo de Carlos Calvelo, las peticiones son variadas y combinan el pequeño comercio con las superficies industriales para actividades al por mayor. A los permisos expedidos por el Gobierno local hay que sumar las de los garajes comunitarios, que también están sujetos a este tipo de licencias. 

Más detalladamente, el Ayuntamiento menciona iniciativas como una academia, un autolavado, una peluquería de mascotas, un estudio de tatuajes, varios talleres de reparación de vehículos y de maquinaria, dos carpinterías de aluminio, centros de estética, naves de almacenaje, un edificio de apartamentos turísticos en Vilarrodís y el proyecto para abrir tres alojamientos tipo cabaña en el núcleo rural de Morás. 

En el pasado, señala Arteixo, las licencias de actividad iban encaminadas a la apertura de tiendas, cafeterías o restaurantes, pero en los últimos años, con el lanzamiento de nuevas zonas industriales como el polígono de Morás, se han multiplicado las peticiones para actividades que requieren superficies de gran tamaño. “En los últimos años la economía local se ha diversificado de forma importante”, manifiesta el alcalde, Carlos Calvelo. 

En 2023 destacaban proyectos empresariales como una granja de vermicultura –para criar lombrices y gusanos y elaborar compost de estos animales–, tres escuelas de surf, locales para instalar varias máquinas vending y otras iniciativas, mientras que en 2024 se solicitó permiso para dos nuevos supermercados en Sabón, un hostal, una empresa de rutas a caballo o dos tapicerías, entre otras. El número de permisos concedidos fue en 2025 muy similar al de los años anteriores.

El pasado mes de julio se hizo público que Amper, Auxiembal, Grupo Sesé y Progando habían obtenido luz verde para desarrollar diversos proyectos en Morás. Estas compañías habían adquirido suelo en el recinto y en 2025 activaron distintas iniciativas en el municipio.

Captura del vídeo de Edu Lavandeira

Difunden en TikTok la receta del pan de Morales, que cerró su horno el 31 de diciembre

Vista actual del polígono de Bergondo

Las áreas de A Coruña y Betanzos vieron nacer 390 empresas en 2025

