Corte de agua en Arteixo por mejoras en la red

El corte de agua será temporal El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo cortará el servicio municipal de abastecimiento de agua con motivo de trabajos de mejora en la red general.

El corte será temporal y se iniciará el miércoles 21 de enero de 2026 a las 23:30 horas hasta aproximadamente las 05:00 horas del jueves 22 de enero de 2026, salvo imprevistos.

Durante este periodo, el suministro de agua permanecerá interrumpido en las siguientes vías:

Travesía de Arteixo (números impares del 1 al 273 y pares del 2 al 158), Rúa Laxobre, Rúa Hórreos, Rúa Pombales, Rúa Santo Estevo de Morás, Rúa Castros, Rúa Cruceiros, Rúa Groufa, Camiño da Groufa, Travesía da Groufa, Rúa Fonte da Horta, Rúa do Barral, Rúa Monte Pequeno, Rúa Andrés Gaos, Rúa Agramonte, Rúa Costa María Pita, Rúa Santiago Apóstol, Avenida Fisterra (números impares del 1 al 137), Rúa Reconquista, Rúa Guerra da Independencia, Rúa Sinforiano López , Rúa Xeral Porlier, Rúa das Petellas, Rúa Cerrada, Rúa Rigoberta Menchú, Rúa Teresa de Calcuta, Rúa Camiño do Canabal.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía comprobar que no quede ningún grifo abierto para evitar pérdidas innecesarias de agua o posibles incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio. Asimismo, se aconseja no utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas durante el tiempo que dure la interrupción.