Mateo y Carmela, los nombres que triunfaron en Arteixo en 2025

Una mujer pasea un bebé en la plaza del Balneario de Arteixo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Mateo y Carmela son los nombres que más se pusieron el año pasado en el municipio de Arteixo, según los datos del padrón del Ayuntamiento, que revelan que en 2025 nacieron en la localidad 182 bebés.

Las modas cambian, también en los nombres de los pequeños, aunque hay un apelativo que resiste contra viento y marea: Mateo. Ni el paso del tiempo, ni el furor de las series de televisión, ni los cracks del fútbol. Ni siquiera una pandemia. Mateo lleva años siendo líder indiscutible de la clasificación en casi todos los municipios gallegos y así ocurre en Arteixo, que solo en años como 2023 cambió el patrón –cuando venció Enzo–.

El año pasado se registraron en la localidad cuatro niños llamados Mateo, un Mateo Jota, un Matteo Emiliano y un Mattiu, mientras que en niñas triunfó Carmela, con tres bebés llamados así. También hubo dos Lúas, una Lúa Valentina, dos Sofías y una Sofía Amira. Los siguientes en la tabla son Mauro (3), Alex (2), Breogán (2), Candela (2), Claudia (2), Eric (2), Jaime (2), Manuel (2), Mia (2), Santiago (2), Valentina (2) y Vega (2). De una anualidad a otra las tendencias varían mucho y nombres que últimamente registraban gran éxito, como Valeria, Pablo o Hugo, ya no figuran en la lista de nuevos arteixáns.

El municipio cuenta con una amplia variedad de nombres de diferentes orígenes, dada la importante presencia de ciudadanos extranjeros. Así, se aprecian denominaciones como Abimael, Ahmed, Akane, Anas Abdallah, Cheikh Ibrahima, Dylan Yeshua, Kadir, Khadija, Osaid o Noé Jun-Ming, entre otros, todos ellos con un representante.

Siguen ganando enteros apelativos gallegos como Anxo, Brais, Breogán, Icía, Mariña o Martiño y llama la atención un bebé llamado Ézaro, que evoca la impresionante cascada situada en la Costa da Morte. Los arteixáns tienen gustos dispares y hay un amplísimo abanico de opciones, con muy poca presencia de nombres de corte clásico como Alba, Alicia, Daniel, Gonzalo, Isabel, Jorge, Laura, Lorenzo, Paula, Sara o Teresa –con una representación cada uno de ellos–.

Los nacimientos de 2025 fueron 182, solo dos menos que en 2024, aunque 49 menos que en 2023. La tendencia es a la baja, reconoce el Ayuntamiento, y se sitúa lejos de las anualidades en que se superaban los 300 recién nacidos. La población continúa creciendo a pesar de ello, gracias a la llegada de nuevos residentes que se asientan en el municipio. Arteixo cuenta los últimos años por récords en número de vecinos y ha iniciado 2026 por encima de los 35.000.