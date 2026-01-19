Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Arteixo Futuro reclama medidas para "a xestión e coidados" de los gatos comunitarios

Redacción
19/01/2026 11:07
Gatos callejeros
Archivo El Ideal Gallego
Arteixo Futuro ha solicitado al Gobierno de Carlos Calvelo información "para coñecer que plans, programas ou accións desenvolve o Concello de Arteixo en relación á xestión e coidados dos chamados 'gatos comunitarios' en todo o termo municipal".

Según denuncia el colectivo, "as queixas veciñais ao respecto de felinos e das constantes camadas, da alimentación pouco axeitada noutros núcleos e mesmo de atropelos destes animais, son elementos suficientes para que o propio Goberno local realizara tarefas respectando o marco normativo vixente".

En este sentido, recuerdan que las disposiciones legales vigentes establecen como obligaciones de todas las administraciones municipales la identificación mediante microchip, rexistrada baixo a titularidade da Administración local competente, e a esterilización cirúrxica de todos os gatos comunitarios.”

Sin embargo, según Arteixo Futuro, el municipio arteixano no dispondría de ninguna estrategia "a pesares de que a norma estatal foi promulgada xa hai un tempo e a Dirección Xeral de Dereitos dos Animais convoca de xeito regular axudas para poñer en marcha estes programas de xestión baixo criterios éticos, isto é, renunciando a prácticas atávicas ou crueis".

Ratas en Meicende

Vecinos de Arteixo denuncian la presencia de ratas en Meicende

Más información

En las alegaciones del Orzamento de 2026, la entidad propuso una partida de 35.000 euros para activar la identificación, esterilización y cuidados de las diferentes colonias felinas, desde la capital municipal hasta cada rincón de Arteixo. Pero la propuesta "fo rexeitada e o Goberno local non ten previsión algunha".

Ahora, con el registro de esta iniciativa y el seguimiento que anuncian que harán, Arteixo Futuro confía en "obrigar ao Goberno arteixán a cumprir dunha vez por todas coa normativa vixente sobre benestar e protección dos animais".

