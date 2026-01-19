Arteixo Futuro reclama medidas para "a xestión e coidados" de los gatos comunitarios
Arteixo Futuro ha solicitado al Gobierno de Carlos Calvelo información "para coñecer que plans, programas ou accións desenvolve o Concello de Arteixo en relación á xestión e coidados dos chamados 'gatos comunitarios' en todo o termo municipal".
Según denuncia el colectivo, "as queixas veciñais ao respecto de felinos e das constantes camadas, da alimentación pouco axeitada noutros núcleos e mesmo de atropelos destes animais, son elementos suficientes para que o propio Goberno local realizara tarefas respectando o marco normativo vixente".
En este sentido, recuerdan que las disposiciones legales vigentes establecen como obligaciones de todas las administraciones municipales la “identificación mediante microchip, rexistrada baixo a titularidade da Administración local competente, e a esterilización cirúrxica de todos os gatos comunitarios.”
Sin embargo, según Arteixo Futuro, el municipio arteixano no dispondría de ninguna estrategia "a pesares de que a norma estatal foi promulgada xa hai un tempo e a Dirección Xeral de Dereitos dos Animais convoca de xeito regular axudas para poñer en marcha estes programas de xestión baixo criterios éticos, isto é, renunciando a prácticas atávicas ou crueis".
En las alegaciones del Orzamento de 2026, la entidad propuso una partida de 35.000 euros para activar la identificación, esterilización y cuidados de las diferentes colonias felinas, desde la capital municipal hasta cada rincón de Arteixo. Pero la propuesta "fo rexeitada e o Goberno local non ten previsión algunha".
Ahora, con el registro de esta iniciativa y el seguimiento que anuncian que harán, Arteixo Futuro confía en "obrigar ao Goberno arteixán a cumprir dunha vez por todas coa normativa vixente sobre benestar e protección dos animais".