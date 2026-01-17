La comparsa más famosa de Meicende sopla las velas: 30 años de Os Subterráneos

_AGF0137_18223419 PATRICIA G. FRAGA

La pasión por el Carnaval está muy viva en Meicende y su comparsa más famosa, Os Subterráneos, celebra sus 30 años. Una efeméride que vivirán por todo lo alto y para la que ya preparan infinidad de sorpresas.

Lucía González y Laura García, presidenta y vicepresidenta de la agrupación, forman parte de las nuevas generaciones de la comparsa, que “empezó como un grupo de amigos que solo querían pasarlo bien en Carnaval, nada muy serio”. “Con los años se fueron haciendo más conocidos en la zona de Meicende y Arteixo, fueron creciendo y fuimos llegando los demás. Nos convertimos en una de las más grandes de por aquí, ahora la cosa está un poco más relajada, aunque somos 34 adultos y unos nueve niños, porque muchos han ido teniendo hijos que también se sumaron desde bebés”, apunta González.

Unos cuatro o cinco meses antes del Entroido se reúnen para decidir la temática. “Hacemos un brainstorming donde tenemos en cuenta las temáticas que nos gustan, la actualidad, carnavales de otros lugares... se plantean un montón de ideas y salimos de allí con un boceto de cómo será la carroza y la música que llevaremos. A partir de ahí empieza el ajetreo de preparar el vestuario y el desfile”, cuenta la presidenta, que destaca el trabajo de las personas del grupo que hacen los patrones y la costura de los disfraces.

Lo mejor de integrar una comparsa, comentan las dos directivas de Os Subterráneos, “es trabajar juntos las semanas antes”. “Estamos todos conviviendo en el bajo donde trabajamos, un montón de horas allí juntos y nos reímos mucho”, asegura Laura García.

El grupo está formado por varias familias de Meicende, todos amantes de los carnavales antes de poner en marcha Os Subterráneos. “Yo empecé con 13 años, llevo 17 años desfilando, siempre me encantó. Luego metí a mi madre, mi hermana... vas metiéndole a todos el gusanillo”, señala Lucía González.

Certámenes por la provincia

Cada año se presentan a varios concursos y lo normal es que arañen, al menos, un premio. Indican que priorizan los certámenes de A Coruña y Carballo y después acuden a Arteixo, Cambre o Ordes, entre otros. Recuerdan con cariño sus ‘expediciones’ a otros lugares de Galicia como Noia, Santiago, Padrón o Negreira: “Los viajes hasta allí fueron de lo más divertido, con la emoción de desfilar allí”, dicen.

El último día del Entroido tienen como tradición salir por las calles de su pueblo, una cosa que disfrutan “muchísimo”, reconocen. “Ahí ya no hay premio pero lo mejor es cuando la gente de tu entorno valora lo que haces y el trabajo de muchos meses; es súper bonito y es con lo que nos quedamos”, sostiene García.

Entre los disfraces con los que más han triunfado destacan un año de temática ‘Grease’ y otro de trajes steam punk: “Fue muy comentado porque aún no se había visto mucho ese estilo, tuvimos problemas para encontrar los complementos”, apuntan.

Os Subterráneos sopla las velas por otros 30 años e inicia la cuenta atrás para “los días más divertidos del año”.

