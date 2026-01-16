Mi cuenta

Arteixo

Un tiktoker difunde la receta del pan de Morales, que cerró su horno el 31 de diciembre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/01/2026 15:19
Captura del vídeo de Edu Lavandeira
Captura del vídeo de Edu Lavandeira
TIK TOK
El tiktoker Edu Lavandeira (@opelouro) ha difundido un vídeo con la receta de la bolla de Morales, el negocio de Loureda (Arteixo) que cerró sus puertas al finalizar 2025. “Lamentablemente Morales acaba de apagar su horno para siempre, pero ellos me dieron su receta y yo la comparto con vosotros para que se mantenga viva para siempre”, explica Lavandeira, ‘panarra’ gallego y que cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de Tik Tok. 

El creador de contenido popularizó un vídeo con la última hornada de la panadería que alcanzó 29 millones de visualizaciones y muchos comentarios pedían la receta para elaborar la masa. “Emilio amablemente me la facilitó, aunque el pan nunca será como el que hacía él”, dice Edu Lavandeira, que busca “rendir un homenaje” a un pan que ya es símbolo de una época

Sobre los ingredientes, se necesitan 475 gramos de harina de fuerza (mínimo 360 porque es una masa al 100% de hidratación), 25 gramos de harina integral, 415 gramos de agua al principio y 85 gramos al final, 11 gramos de sal y 7-8 gramos de levadura fresca. 

“Pon en la amasadora la harina y gran parte del agua, que esté bien fría. Amasa unos segundos despacito y después a toda velocidad durante cuatro o cinco minutos, hasta que la masa se desarrolle y se suba por el accesorio. Añade la mitad del agua que reservaste y la sal, amasa despacio y después rápido hasta que esté de nuevo enroscada. Por último, vuelca el resto del agua y la levadura, vuelve a amasar hasta que suba de nuevo la masa por el accesorio. Le llevará unos diez minutos”, comenta Lavandeira, que añade que después hay que humedecer un cuenco, poner la masa y darle unos cuantos pliegues con las manos humedecidas, dejando después que fermente “tres o cuatro horas”

Solo queda enharinar una superficie y la propia masa, aplastarla con los dedos como si se tocase el piano y hacerle el agujero característico antes del horno. Ha de ponerse al máximo y colocar el pan en la parte baja. “Un pan extraordinario que se recordará para siempre”, concluye el autor.

Momento del programa donde Vilar charla con Luis Miguel Insua

El pan de Carral, protagonista en el programa 'Land Rober'

