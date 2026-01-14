Murales en la calzada para frenar la velocidad en los colegios de Arteixo

Recreación de un mural artístico en Arteixo Cedida

La plataforma ciudadana Arteixo Futuro propone la creación de murales artísticos sobre el asfalto en las zonas colindantes a los centros educativos del municipio como una fórmula innovadora para la pacificación del tráfico. La iniciativa parte de la constatación de que los colegios de Arteixo se ubican en entornos muy diversos, desde el núcleo urbano central hasta parroquias como Vilarrodís, Meicende o Pastoriza.

La conocida como “arte en el asfalto” se plantea como un elemento más para humanizar los espacios destinados al tráfico rodado. Diversos estudios internacionales han puesto de relieve su impacto positivo en la reducción de accidentes, tanto colisiones entre vehículos como atropellos.

En este sentido, un informe de Bloomberg Philanthropies publicado en Estados Unidos en 2022 señala reducciones de hasta el 50 % en este tipo de incidentes tras la aplicación de intervenciones gráficas en la calzada. Estos resultados sitúan la medida como una alternativa o complemento a otras soluciones tradicionales como los badenes, los pasos de peatones elevados o la instalación de semáforos.

Con este contexto, Arteixo Futuro propone la ejecución de un primer mural piloto en el entorno de la Avenida de Caión, concretamente en el cruce de acceso a la zona escolar compartida con el Pazo dos Deportes y varios establecimientos comerciales. La plataforma ya ha elaborado una recreación visual de este cruce “pacificado” mediante una herramienta de inteligencia artificial de Google.

Desde Arteixo Futuro destacan que se trata de una actuación de coste muy reducido en comparación con otras intervenciones en materia de tráfico y seguridad peatonal. Además, consideran que podría extenderse progresivamente a las áreas de influencia de las escuelas infantiles, los colegios de educación primaria y los institutos de los distintos núcleos del municipio, situando a Arteixo como referente pionero en la aplicación del “arte en el asfalto” al servicio de la seguridad pública.