Grupo Gestán abre las puertas de su planta de Santa Icía a los equipos participantes en el programa FP InnovaTech

Estudiantes y trabajadores del Grupo Gestán Cedida

Grupo Gestán participa por segundo año consecutivo en el Programa FP InnovaTech, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que conecta a empresas y centros de Formación Profesional para que el alumnado trabaje sobre retos reales del tejido productivo gallego, fomentando la innovación aplicada y la economía circular.

La compañía presentó su reto en el acto oficial de lanzamiento del programa, celebrado el 27 de noviembre de 2025 en el Palacio de Congresos, bajo el título “Solucións circulares para a valorización de residuos complexos”. En total, nueve equipos de estudiantes de FP de distintos centros de Galicia se han inscrito en este desafío.

Un reto vinculado a la realidad del sector

Gestán Conteco gestiona cada año más de 100.000 toneladas de residuos, muchos de los cuales cuentan con potencial para ser transformados en nuevos productos útiles mediante procesos de ecodiseño y valorización. No obstante, el reto parte de dos grandes dificultades actuales del sector.

Por un lado, la falta de homogeneización de los residuos en el momento de su valorización, ya que llegan mezclados, sucios o con impurezas que dificultan su separación y recuperación en estado puro. Por otro, la existencia de residuos especialmente complejos, como los plásticos multicapa, el pladur o mezclas no separables, que en la actualidad no disponen de tratamientos alternativos viables al vertedero.

A partir de esta realidad, el alumnado participante debe imaginar y prototipar una solución circular para alguno de estos residuos reales —madera, pladur o plásticos complejos—, ya sea mediante el diseño de un producto físico, un sistema de transformación o una combinación de ambos.

Visita a planta para conocer el reto desde dentro

Como parte del desarrollo del programa, Gestán Conteco ha organizado una visita a su centro de tratamiento de residuos industriales de Santa Icía, en Arteixo. El objetivo fue que los equipos conocieran de primera mano la realidad industrial de la empresa, sus procesos y los condicionantes técnicos del reto antes de presentar sus propuestas. A la visita asistió la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez.

Próximas fases del reto

Los equipos participantes disponen hasta el 30 de enero para presentar sus propuestas. De entre todas ellas, Gestán Conteco seleccionará tres proyectos finalistas, que se desarrollarán a lo largo del curso académico con el acompañamiento de la empresa, hasta la elección de un proyecto ganador en la fase final del programa.

Adjuntamos imagen de los responsables de Grupo Gestán con el alumnado participante durante la visita a la planta.