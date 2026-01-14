Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Grupo Gestán abre las puertas de su planta de Santa Icía a los equipos participantes en el programa FP InnovaTech

Redacción
14/01/2026 15:40
Grupo Gestán
Estudiantes y trabajadores del Grupo Gestán
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Grupo Gestán participa por segundo año consecutivo en el Programa FP InnovaTech, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que conecta a empresas y centros de Formación Profesional para que el alumnado trabaje sobre retos reales del tejido productivo gallego, fomentando la innovación aplicada y la economía circular.

La compañía presentó su reto en el acto oficial de lanzamiento del programa, celebrado el 27 de noviembre de 2025 en el Palacio de Congresos, bajo el título “Solucións circulares para a valorización de residuos complexos”. En total, nueve equipos de estudiantes de FP de distintos centros de Galicia se han inscrito en este desafío.

Un reto vinculado a la realidad del sector

Gestán Conteco gestiona cada año más de 100.000 toneladas de residuos, muchos de los cuales cuentan con potencial para ser transformados en nuevos productos útiles mediante procesos de ecodiseño y valorización. No obstante, el reto parte de dos grandes dificultades actuales del sector.

Por un lado, la falta de homogeneización de los residuos en el momento de su valorización, ya que llegan mezclados, sucios o con impurezas que dificultan su separación y recuperación en estado puro. Por otro, la existencia de residuos especialmente complejos, como los plásticos multicapa, el pladur o mezclas no separables, que en la actualidad no disponen de tratamientos alternativos viables al vertedero.

A partir de esta realidad, el alumnado participante debe imaginar y prototipar una solución circular para alguno de estos residuos reales —madera, pladur o plásticos complejos—, ya sea mediante el diseño de un producto físico, un sistema de transformación o una combinación de ambos.

Visita a planta para conocer el reto desde dentro

Como parte del desarrollo del programa, Gestán Conteco ha organizado una visita a su centro de tratamiento de residuos industriales de Santa Icía, en Arteixo. El objetivo fue que los equipos conocieran de primera mano la realidad industrial de la empresa, sus procesos y los condicionantes técnicos del reto antes de presentar sus propuestas. A la visita asistió la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez.

Próximas fases del reto

Los equipos participantes disponen hasta el 30 de enero para presentar sus propuestas. De entre todas ellas, Gestán Conteco seleccionará tres proyectos finalistas, que se desarrollarán a lo largo del curso académico con el acompañamiento de la empresa, hasta la elección de un proyecto ganador en la fase final del programa.

Adjuntamos imagen de los responsables de Grupo Gestán con el alumnado participante durante la visita a la planta.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%
EP