Arteixo presenta su “InvernArte 2026”, una apuesta por la reflexión, la memoria y la creatividad

Cartel de InvenArte en Arteixo Cedida

El Concello de Arteixo ha dado a conocer la programación cultural para los meses de enero, febrero y marzo de 2026 bajo el sello InvernArte, una propuesta que volverá a convertir al Auditorio del Centro Cívico Cultural Manuel Murguía en el epicentro cultural del municipio durante el invierno. Teatro, música, circo, monólogos y exposiciones conforman una agenda diversa pensada para públicos de todas las edades.

La programación de teatro para adultos destaca este año por su marcado contenido social y humano, con obras que invitan a la reflexión y al diálogo colectivo. Entre las propuestas más destacadas figura “Amalia y el río” (16 de enero), basada en el testimonio real de una estraperlista en la frontera con Portugal durante los años posteriores a la Guerra Civil.

El 23 de enero llegará “El dragón de oro”, una obra que pone el foco en las historias invisibles y en situaciones de explotación que giran en torno a un restaurante. Ya en marzo, el día 6, se representará “Manual de patronaje”, una emotiva pieza que rinde homenaje a las abuelas y a las personas cuidadoras a través de un diálogo entre generaciones.

La comedia también tendrá su espacio en InvernArte con “De algo hay que morir”, de la compañía Malasombra (30 de enero), y el monólogo de David Perdomo (6 de febrero), cargado de sátira social. Por su parte, Verdeveras ofrecerá el 13 de febrero “As formas do amor”, una propuesta que recorre las emociones humanas desde diferentes perspectivas.

La programación familiar combina disciplinas como el circo contemporáneo y la música con valores educativos. El 20 de febrero se podrá disfrutar de “Teatro de papel”, de Rauxa Cia, una propuesta visual y poética que mezcla circo y manipulación de objetos. Una semana después, el 27 de febrero, Mama Cabra y Aurora presentarán “Bosque”, un espectáculo musical con mensaje ambiental.

El cierre de la programación teatral familiar llegará el 13 de marzo con “Berenguela na gaiola”, una obra que reflexiona sobre la libertad, la ilusión y el paso del tiempo en la tercera edad.

La música y la poesía se darán la mano el 20 de marzo con “Os nomes íntimos”, un recital a cargo de Lucía Aldao y Samuel Merino. En paralelo, la sala de exposiciones del centro cultural acoge hasta el 23 de enero una muestra dedicada a Martha Rosler, orientada a la concienciación en torno al 25N. En febrero, el espacio expositivo se renovará con una muestra colectiva de arte y fotografía firmada por Gabriela Laura Palumbo y Luis Barca Buyo.

Con esta nueva edición de InvernArte 2026, el Concello de Arteixo reafirma su compromiso con una programación cultural plural, accesible y de calidad, pensada como un espacio de encuentro, reflexión y creatividad para toda la ciudadanía.