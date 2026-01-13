Mi cuenta

Arteixo

Suevos celebra la apertura del acceso para camiones a la autovía AC-15

Redacción
13/01/2026 17:25
Un camión accede al nuevo ramal
Un camión accede al nuevo ramal
CEDIDA
Los vehículos pesados que participan en las obras de la conexión ferroviaria del Puerto Exterior de Punta Langosteira ya circulan por la autovía de acceso al puerto, AC-15, evitando así transitar por el núcleo de Suevos. Se trata de una demanda histórica de los vecinos, que han salido a la calle en numerosas ocasiones para solicitar la eliminación del tráfico pesado en esta zona y que celebran la apertura del nuevo ramal.

Debido a que la carretera DP-3002, que une Suevos y O Portiño por la costa, está cortada por obras de saneamiento, los camiones y cubas de hormigón vinculados al acceso ferroviario venían circulando por Suevos. Esta situación generó molestias y protestas vecinales, ya que las características del vial que atraviesa la población no son adecuadas para el paso constante de vehículos pesados. 

Por ello, y en coordinación con el Concello de Arteixo, la Autoridad Portuaria solicitó a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General de Tráfico la aplicación de la medida especial que ahora se pone en marcha, una vez que se han obtenido todos los permisos. 

Así, para salir de la zona de obras del enlace ferroviario para abastecerse de suministros, los camiones y cubas de hormigón se desviarán por la AC-15, con un acceso de servicio debidamente señalizado. Para acceder al lugar de las obras, seguirán utilizando como hasta ahora un vial situado en el entorno de Rañobre. 

Tal como se indica en la autorización que emitió la Dirección General de Tráfico, “de este modo se permitirá canalizar de forma segura y eficiente el tránsito vinculado a las obras, minimizando el impacto sobre la red viaria local”.

