La huella fiscal que dejan los edificios que construye Inditex en su sede

Edificio de Zara.com, que está situado en el polígono de Sabón (Arteixo) Archivo El Ideal Gallego

La sede central de Inditex en el polígono de Sabón (Arteixo) no ha parado de crecer. Las ampliaciones se suceden una detrás de otra, especialmente en los últimos 25 años, en los que ha modernizado sus instalaciones para aumentar los espacios disponibles para los equipos comerciales de las secciones de la marca y así poder garantizar la expansión internacional.

El grupo textil ha construido edificaciones destinadas a albergar servicios generales (son instalaciones que acogen espacios para comer y hacer deporte, además de un auditorio y unas oficinas) y a habilitar nuevas zonas de trabajo. Es el caso del edificio de Zara.com, inaugurado en 2021 y que es el hogar de la división digital del grupo y en el que se construyeron unos estudios de fotografía. La multinacional destinó 130 millones de euros a esta actuación.

Tributo

La ejecución de esta obra obliga a Inditex a abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al Ayuntamiento de Arteixo. Según recoge una resolución aprobada recientemente, la liquidación definitiva de este tributo asciende a 2.344.819,02 euros.

El Gobierno local arteixán comunicó en 2023 a la compañía fundada por Amancio Ortega el inicio de “las actuaciones inspectoras” correspondientes a este tributo.

Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, “después de aportar la documentación requerida”, se acometieron las “comprobaciones y cálculos precisos” sobre la obra realizada con el objeto de determinar el importe definitivo.

La propuesta de liquidación tributaria fue aprobada por parte del Ejecutivo municipal en octubre de 2025. Como parte de este procedimiento, Inditex había anticipado en el momento de solicitar la licencia de obra un pago por el ICIO de 2.635.000 euros en total. Después de las verificaciones por parte de los técnicos municipales, el Ayuntamiento estableció que el importe final es de 2.344.819,02 euros, con lo que debe devolver al grupo textil 290.180,90 euros de lo recibido inicialmente.

Cubierta

Otra de las actuaciones que acometió la compañía textil es el acondicionamiento de la cubierta del centro logístico con el que cuenta en Sabón. El presupuesto de la obra superó los ocho millones de euros.

Un decreto aprobado por el Gobierno local de Arteixo recientemente recoge que, tras “aportar la documentación requerida”, se realizaron “las comprobaciones y cálculos precisos” para determinar la cuantía final del ICIO. Igual que en el caso del edificio de Zara.com, el Ayuntamiento dio luz verde a la propuesta de liquidación de este impuesto el pasado mes de octubre.

La compañía del sector de la moda pagó 187.480,44 euros de forma inicial cuando tramitó la licencia de obra para esta actuación. Los técnicos municipales determinaron que es necesario que Inditex pague 64.309,46 euros a mayores tras revisar la obra ejecutada.

Ampliaciones

La sede de la empresa textil ha crecido de forma notable en los últimos 25 años. En 2012, Inditex desarrolló un proyecto para añadir 70.000 metros cuadrados mediante una gran edificación, con una inversión de 100 millones de euros y con el objetivo de dar cabida a la expansión mundial de la marca.

Entre 2015 y 2018 construyó tres edificios de servicios. Esto supuso ganar 70.000 metros cuadrados. En 2018, la empresa fundada por Amancio Ortega demolió una nave industrial en un solar pegado a su sede. En este terreno, de unos 60.000 metros cuadrados, construyó un nuevo edificio destinado a Zara.com y el departamento central de Diseño de Zara Man. Al lado ha construido un inmueble que alberga las oficinas centrales de Zara. Ocupa 170.000 metros cuadrados. En la actualidad está en marcha la construcción de un comedor, con capacidad para cerca de 1.300 empleados.