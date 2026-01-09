Mi cuenta

Arteixo

Premio de 3.000 euros en Arteixo en el sorteo de 'Mi día' de la ONCE

El agraciado eligió su fecha favorita en el sorteo del jueves, 8 de enero

Redacción
09/01/2026 11:30
‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del jueves, 8 de enero.

David Cotelo Lorenzo es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros en Arteixo, desde su ruta de venta por la localidad.

Más información

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

‘Mi día’ se comercializa por los 21.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

