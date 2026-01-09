Arteixo inicia 2026 por encima de los 35.000 habitantes y su tasa de extranjeros crece un 12,3%

Una persona camina por Arteixo PATRICIA G. FRAGA

El municipio de Arteixo ha iniciado 2026 por encima de los 35.000 habitantes, uno de los objetivos que se marcaba el alcalde, Carlos Calvelo, para el año pasado. Según los datos del padrón a fecha de ayer, la localidad registra 35.176 vecinos, la mayor cifra de su historia y que supone un incremento de un 1,5 con respecto a 2024. Los extranjeros son 3.462, un 12,3% más –hace un año eran 3.082–.

Del total, 17.300 son varones (el 49,18%) y 17.876 mujeres (el 50,82%), y por calles la travesía de Arteixo es la que concentra un mayor volumen de ciudadanos, seguida de otras calles de gran extensión como la avenida Manuel Platas Varela, en Vilarrodís, la travesía de Meicende y la avenida de Fisterra.

Además, hay hasta 79 nacionalidades diferentes en el censo local –dos más que en 2024–, que se reparten entre 3.462 personas –1.725 hombres y 1.736 mujeres–. Aunque la comunidad marroquí tiene una presencia reseñable desde hace años y está plenamente integrada en la vida local, no constituye la representación extranjera más importante de Arteixo, condición que sí ostenta Venezuela.

Aumento de los brasileños

Actualmente hay 731 vecinos venezolanos –un 14,7% más que en 2024, cuando eran 637–, por 273 marroquíes (+5%). También los colombianos superan a los marroquíes, con 387 empadronados (+12,1% con respecto a 2024). La mayor subida en el padrón arteixano la protagonizan los vecinos procedentes de Brasil, tercera nacionalidad más numerosa y que pasó de 241 censados hace dos años a 325 el pasado (+34,8%).

Después de Marruecos, que se sitúa en el cuarto puesto en cuanto a influencia en el censo, están Perú –239 personas viviendo en el municipio–, Portugal –177– y Cuba –174–.

También hay un apátrida, un turco, una mujer de Uzbequistán, una de Camboya y una de Irak, por ejemplo. Territorios como Australia, Cabo Verde, Congo, Costa Rica, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, Mali, Panamá, República Checa, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica y Turquía solo registran un representante en la localidad.

Los venezolanos se han convertido en la diáspora más numerosa en A Coruña, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que contabiliza solo en la ciudad cerca de cinco mil (4.720). Debido a su exilio por la crisis económica que acompañó el régimen de Nicolás Maduro, millones de nativos de este país tuvieron que emigrar y muchos escogieron A Coruña, ayudándola a superar los 250.000 habitantes, un hito que se registró a principios del año pasado.

