El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

El PSOE de Arteixo cuestiona la externalización de la información turística

Los socialistas denuncian la falta de un proyecto turístico serio y reclaman recursos propios para poner en valor el patrimonio histórico y natural del municipio

Redacción
08/01/2026 14:55
Oficina de Turismo en Arteixo
Oficina de Turismo en Arteixo
Cedida
El Grupo Municipal Socialista de Arteixo solicitó al gobierno local esclarecer los motivos por los que el Ayuntamiento decide externalizar el punto de información turística la una entidad privada mientras mantiene cerrada la oficina municipal de turismo durante la mayor parte del año.

Ya en el mes de abril de 2025, el PSOE había preguntado en el pleno por las políticas turísticas desarrolladas por el gobierno local y por la necesidad de garantizar la apertura anual de la oficina de información turística. En aquel momento, la respuesta del ejecutivo no incluyó ningún compromiso firme para asumir con fondos propios su apertura permanente, limitándose a anunciar la contratación de un técnico de museos subvencionado, en un ayuntamiento que carece de museos con exposiciones propias. 

El portavoz socialista, Martín Seco, recuerda que Arteixo, aun siendo conocido principalmente por su actividad industrial, cuenta con un importante patrimonio histórico y natural que merece ser impulsado desde la administración local para fomentar un turismo de calidad, capaz de dinamizar el comercio y la hostelería del municipio. 

Sin embargo, los socialistas denuncian que desde la llegada de Carlos Calvelo a la alcaldía en el año 2011 se sucedieron anuncios y actuaciones sin resultados efectivos: un proyecto de turismo industrial que nunca se materializó, una oficina de turismo cerrada casi todo el año a la espera de subvenciones de otras administraciones, o la presencia de banderas azules en arenales con carencias de servicios, problemas de contaminación de las aguas y mobiliario en mal estado. 

Esta situación, según el PSOE, se agrava con el análisis de los presupuestos municipales de 2026, en los que el gobierno local parece renunciar definitivamente a la reapertura de la oficina de turismo municipal y opta por firmar un convenio con una entidad privada, la Fundación Jorge Jove, para instalar un punto de información turística permanente en el Museo de la Automoción y Historia, situado en el polígono de Sabón, con una subvención nominal de 10.000 euros anuales. 

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista quiere saber cuál es el motivo real para externalizar el servicio de información turística del Ayuntamiento de Arteixo la una entidad privada, mientras la oficina municipal permanece cerrada, y reclama una política turística coherente, con recursos propios y pensada para el interés general del vecindario.

