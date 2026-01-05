El Mercado de Nadal de Arteixo se despide con un aplauso unánime

Ambiente en las últimas horas del mercado, este lunes QUINTANA

El Mercado de Nadal de Arteixo cerró este 5 de enero sus puertas tras un mes de actividad en el paseo fluvial de la localidad, un enclave idílico que generó un índice de ventas más que satisfactorio, reconocen los propios comerciantes, que repetirán sin dudarlo, aunque echan de menos una cubierta para no estar tan a merced de las inclemencias meteorológicas. “Es que estas últimas semanas fueron de mucho frío y lluvia y eso no animó tanto a la gente”, explican.

Javier López de la Osa, de Habaziro, posa con dos roscones de Reyes QUINTANA

El obrador de repostería de Pablo Morales, Habaziro, se estrenaba en uno de los puestos y asegura haber sentido desde el 5 de diciembre “la gran acogida del pueblo de Arteixo”, por lo que estará también en la próxima edición. Además, la marca destaca la calidad de las casetas: “Son de categoría, resistieron borrascas y ventoleras”, apunta Javier López de la Osa.

Ángel Gómez, apicultor e impulsor de la firma cullerdense Devalo QUINTANA

Ángel Gómez, apicultor y fundador de la firma cullerdense Devalo –que comercializa diversos tipos de miel, entre ellas Mel do Xalo, y artículos de cerería y meditación– eligió instalarse en el mercado en estas últimas semanas –los comerciantes podían estar todo el mes, quincenas o solo semanas– y se muestra satisfecho: “La miel de brezo es la que suele triunfar, pero le hemos ido dando salida a todo”, cuenta.

Ángeles Hernández, de la asociación de bienestar animal ACBA Arteixo QUINTANA

Desde la asociación de bienestar animal ACBA auguran “muchas sorpresas para el próximo año”. Ángeles Hernández indica que “lo mejor del mercado ha sido el ambiente y la relación con los compañeros” y propone doblar el número de puestos –de 12 a 24–, “añadiendo propuestas de hostelería con negocios locales y actuaciones en el anfiteatro para darle más vida”.

Sonsoles Pombo, de Son Artesana QUINTANA

Sonsoles Pombo, de Son Artesana, comenta que “hizo bastante frío” y eso mermó un poco la afluencia, mientras que algunos de los clientes que paseaban ayer por la zona dijeron rotundos que “para remediarlo, el chocolate con churros de Bonilla”, marca con sede en Sabón que estuvo en el mercado desde su apertura. Claudia Fernández (Miña Terra) hace un balance positivo en cuanto a ventas, pero propone “colocar una cubierta a las casetas”.

Stand de Miña Terra QUINTANA

Stand de Bonilla a la Vista QUINTANA

