Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo se moviliza por un hombre sin hogar: "Está morrendo diante dos nosos ollos"

Noelia Díaz
Noelia Díaz
04/01/2026 06:40
Varios impulsores de la recogida de firmas
Varios impulsores de la recogida de firmas
PATRICIA G. FRAGA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Un movimiento vecinal ha iniciado una recogida de firmas para ayudar a un hombre sin hogar con diversos trastornos que duerme desde hace meses en una marquesina en A Catuxa y que últimamente ha mostrado actitudes agresivas con los viandantes. Pretenden que sea internado en un centro donde puedan tratarle su deterioro cognitivo: "Ten que recibir coidados, el é unha víctima das súas patoloxías. Hai un baleiro na atención á saúde mental, hai moitos coma el abandonados por toda España. Está morrendo diante dos nosos ollos", señalan los vecinos.

Aseguran que el sintecho, de 44 años, ha mostrado conductas esquizofrénicas y a eso se suma el hecho de que consume alcohol con asiduidad. El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, explican los vecinos, “ten traballado moito por el”. “O Concello está pendente do que fai, pero como non está incapacitado, é unha persoa libre que non se deixa axudar. Para unha persoa así o cárcere non é o sitio, ten que recibir coidados”, añaden.

Cada día que pasa cuenta, dicen, ya que los altercados son continuos en el centro de Arteixo. "Pasea co pantalón baixado ou sen el, bótase diante dos coches ou é agresivo coa xente se lle dá un brote", apuntan los impulsores de esta iniciativa, que recolecta firmas para presentar a la Xunta y la Valedora do Pobo. Muchos, a título particular, le ofrecieron ayuda en su día: "Cando estaba algo mellor aínda se duchaba gracias a unha veciña que está pendente del, pero agora empezan a terlle medo", comentan.

Y es que el hombre, según fuentes cercanas, habría dejado de tomar la medicación para la enfermedad física y mental que sufre. La única "salvación" posible es que un juez decrete su internamiento forzoso y pueda recibir atención médica especializada en un centro, lejos de un ambiente hostil como el de una prisión.

Ya se han logrado más de 1.200 firmas y los interesados pueden colaborar en negocios como Panadería Gestal, Churrería Ek Chuah, Estanco 1, Rancho El Molino, Bajo Trece, Cafetería Castelao, Arume Arpado, Librería Marina, La Escalera, Reprint e incluso la mezquita de Arteixo, entre otros muchos. 

Presidenta y vicepresidenta de la asociación vecinal de Suevos

Vecinos de Suevos: “Loitaremos para que non volvan os camións”

Más información
Una mujer camina con un carrito por la Rúa Amil

Una calle de Cambre pide auxilio: “No pasan ni carritos de bebé ni sillas de ruedas”

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Gonzalo Castro, diante do instituto de Zalaeta

Gonzalo Castro | “Cando eu estudaba, o instituto de Zalaeta era un bulir de mobilización estudantil e de compromiso”
Doda Vázquez
Vista de la calle Alcalde Manuel Casás el pasado viernes

Casi 300 autobuses metropolitanos llegarán a diario hasta La Marina
Abel Peña
Concierto de Guitar Wolf en la Mardi Gras el pasado agosto

Las salas de conciertos apuntalan la agenda cultural de 2026 en A Coruña
Óscar Ulla
Reyes Magos

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 4 de enero?
Andrea López Ramos