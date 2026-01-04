Arteixo se moviliza por un hombre sin hogar: "Está morrendo diante dos nosos ollos"
Un movimiento vecinal ha iniciado una recogida de firmas para ayudar a un hombre sin hogar con diversos trastornos que duerme desde hace meses en una marquesina en A Catuxa y que últimamente ha mostrado actitudes agresivas con los viandantes. Pretenden que sea internado en un centro donde puedan tratarle su deterioro cognitivo: "Ten que recibir coidados, el é unha víctima das súas patoloxías. Hai un baleiro na atención á saúde mental, hai moitos coma el abandonados por toda España. Está morrendo diante dos nosos ollos", señalan los vecinos.
Aseguran que el sintecho, de 44 años, ha mostrado conductas esquizofrénicas y a eso se suma el hecho de que consume alcohol con asiduidad. El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, explican los vecinos, “ten traballado moito por el”. “O Concello está pendente do que fai, pero como non está incapacitado, é unha persoa libre que non se deixa axudar. Para unha persoa así o cárcere non é o sitio, ten que recibir coidados”, añaden.
Cada día que pasa cuenta, dicen, ya que los altercados son continuos en el centro de Arteixo. "Pasea co pantalón baixado ou sen el, bótase diante dos coches ou é agresivo coa xente se lle dá un brote", apuntan los impulsores de esta iniciativa, que recolecta firmas para presentar a la Xunta y la Valedora do Pobo. Muchos, a título particular, le ofrecieron ayuda en su día: "Cando estaba algo mellor aínda se duchaba gracias a unha veciña que está pendente del, pero agora empezan a terlle medo", comentan.
Y es que el hombre, según fuentes cercanas, habría dejado de tomar la medicación para la enfermedad física y mental que sufre. La única "salvación" posible es que un juez decrete su internamiento forzoso y pueda recibir atención médica especializada en un centro, lejos de un ambiente hostil como el de una prisión.
Ya se han logrado más de 1.200 firmas y los interesados pueden colaborar en negocios como Panadería Gestal, Churrería Ek Chuah, Estanco 1, Rancho El Molino, Bajo Trece, Cafetería Castelao, Arume Arpado, Librería Marina, La Escalera, Reprint e incluso la mezquita de Arteixo, entre otros muchos.