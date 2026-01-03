Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Lleno hasta la bandera en la primera misa de 2026 en Pastoriza

Redacción
03/01/2026 20:35
Imagen de la misa de este sábado en Pastoriza
Imagen de la misa de este sábado en Pastoriza
IGNACIO BENEDETI
El santuario de Nuestra Señora de Pastoriza, en Arteixo, dio la bienvenida a 2026 con un lleno total en la misa de este sábado, la primera del año. "Aforo completo consigue el padre don Manuel en la primera misa dominical de 2026 (que es la última del sábado)", escribió el cineasta Ignacio Benedeti, uno de los presentes en la homilía, en su cuenta de Facebook.

Pese a que la mayoría de los jóvenes no tiene una devoción tan arraigada como en el pasado, Pastoriza es uno de los templos de la comarca coruñesa con más adeptos, especialmente en los meses de septiembre y octubre, con las peregrinaciones. En abril de 2025 el santuario vivió un hecho histórico. Por primera vez tuvo consideración de templo jubilar mariano -compartido con el santuario de A Barca de Muxía y Nuestra Señora de los Milagros de Amil en Moraña- y el 5 de abril se celebró una peregrinación masiva.

Con este acto simbólico se abrió el Año Santo Jubilar 2025 para el Arciprestazgo de A Coruña. “Si no puedes ir a Roma, lo tienes muy cerquita, vienes aquí y tienes la oportunidad de conseguir la indulgencia plenaria”, señalaban desde la organización de los actos.

Esta iglesia, según las leyendas, tiene una historia detrás de 17 siglos, puesto que aquí estaba la primera imagen de la Virgen que recibió culto en Galicia. Fue gracias al rey suevo Requiario, quien abrazó la fe cristiana entre los años 448 y 456, lo que lo convertiría en el primer monarca católico no solo de Europa sino de todo el mundo.

