Denuncian el uso de tracas en espacios naturales de Loureda
El colectivo Arteixo Futuro denuncia que 2025 se cerró en el municipio con conductas irresponsables al usar tracas y otros artículos pirotécnicos "na contorna do paseo naturalizado de Loureda".
Con esta advertencia, el movimiento vecinal explica "o impacto que ten a pirotecnia en zonas naturais", tanto en los animales silvestres como en las mascotas de las viviendas cercanas, así como "o risco de incendio, xa que o paseo transita por zonas arboradas e verdes que poderían reproducir un lume dado o caso", señala Arteixo Futuro.
Los residentes confirman la aparición de restos de estos artefactos en el suelo lo que, en su opinión, supone otra muestra más de comportamientos incívicos "ao deixar perto do río todo este lixo, polo que sería recomendable realizar estas actividades lúdicas noutros contextos e espazos", alerta Arteixo Futuro,
Según las denuncias vecinales, "o Concello de Arteixo non publicou bando ou directrices específicas sobre o uso de pirotecnia no termo municipal e, dadas estas circunstancias, sería recomendable que para as vindeiras convocatorias do Nadal este tipo de información fora socializada coa veciñanza", en tanto la pirotecnia "non só afecta á natureza e aos animais", sino que "os seus efectos están amplamente documentados en colectivos vulnerables como persoas maiores, a infancia, persoas con autismo ou como a hiperacusia ou mesmo convalecentes por algunha doenza".
En este sentido, urgen a impedir su uso en espacios cercanos a viviendas, residencias y áreas verdes, y regular su lanzamiento en Arteixo.