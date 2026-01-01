La Xunta recibe tres ofertas para el proyecto de vivienda pública en Vilarrodís

Vilarrodís ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), ha recibido un total de tres ofertas para redactar el proyecto básico de ejecución de 14 viviendas de promoción pública en la parcela UA-43 P11 de la calle Aguceira de Vilarrodís, en Arteixo -cedida por el Ayuntamiento-. El importe de la licitación asciende a 124.182 euros y la inversión total estimada en estas obras superará los 2,7 millones de euros.

El Gobierno gallego tiene también en tramitación en Arteixo un Proxecto de Interese Autonómico en el ámbito Baiuca–Penouqueira, que permitirá habilitar suelo para 160 nuevas viviendas, el 80% de ellas protegidas.

"En conxunto, a Xunta ten en marcha máis de 3.000 vivendas públicas en diferentes fases de execución e no 2026, impulsará o inicio de 1.000 máis. O obxectivo marcado polo Goberno galego nesta lexislatura é duplicar o parque público residencial pasando dos 4.000 aos 8.000 fogares", apunta el Ejecutivo gallego en un comunicado.

