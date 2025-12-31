Vecinos de Suevos: “Loitaremos para que non volvan os camións”

Presidenta y vicepresidenta de la asociación vecinal de Suevos CARLOTA BLANCO

Suevos (Arteixo) celebra la resolución especial de Tráfico para que los camiones y hormigoneras de las obras del Puerto Exterior circulen por la autovía AC-15 y no por el pueblo. “Loitaremos para que non volvan e a medida se manteña”, dice Olga Naya, vicepresidenta vecinal, que añade que harán "o imposible" para que esta decisión dure más allá del 30 de junio, lo iniciamente estipulado.

"En el marco de las obras de construcción del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña, actualmente en ejecución, se ha detectado un grave problema de congestión y colapso circulatorio en el entorno de Suevos, derivado del tránsito de maquinaria de obra. El corte de la carretera DP-3002, que se venía utilizando hasta ahora, está cortada por obras y obliga a utilizar el vial que atraviesa el núcleo habitado de esta población, cuyas dimensiones resultan muy estrictas para el tránsito de vehículos pesados de obra, en su mayoría, camiones hormigonera", puede leerse en el documento publicado el lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que autoriza el paso de los camiones por la AC-15 una vez incorporados a esta vía desde el camino de servicio ubicado a 650 metros del túnel de A Costa, en sentido salida del Puerto Exterior hacia A Coruña.

Los vecinos de Suevos han salido a la calle en multitud de ocasiones para denunciar el riesgo que provocan estos vehículos en la zona, además de afecciones a la movilidad de los residentes. "Levamos anos con isto e recentemente pedimos unha reunión con Carreteras pero aínda estamos esperando. E o alcalde vai pronto a Madrid tamén para falar do tema. Aquí vivimos cerca de 500 persoas e pagamos coma os demais", espeta Olga Naya.