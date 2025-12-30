Arteixo aprueba subvenciones por casi cuatro millones de euros

Un pleno en el Ayuntamiento de Arteixo CARLOTA BLANCO

El pleno municipal de Arteixo dio este martes luz verde al plan estratégico de subvenciones para 2026, que ascenderá a 3,9 millones de euros. La iniciativa recibió los votos a favor de PP, BNG y la edil no adscrita, Noelia Martínez, y la abstención del PSOE.

La medida financiará proyectos de Ampas, asociaciones con objetivos sociales como Agarimo, Aspace o Adaceco, entidades culturales como Xiradela, becas comedor o la reserva de plazas para vecinos de Arteixo en la residencia de mayores. También entran en este presupuesto las subvenciones a los clubes deportivos, aquellas destinadas a reducir el coste del billete en el transporte público municipal o las de instalación de ascensores en los edificios que carecen de ellos.

La sesión también sirvió para aprobar definitivamente los presupuestos del año próximo, que suman 66,2 millones de euros y que contemplan inversiones como la de la travesía de Arteixo y la humanización de la travesía de Oseiro o de calles como Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo.

