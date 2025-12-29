Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Una resolución especial deja a Suevos libre de camiones hasta el 30 de junio

Noelia Díaz
29/12/2025 16:50
Manifestación en Suevos
QUINTANA
Una resolución especial del jefe provincial accidental de Tráfico en A Coruña, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), liberará al núcleo de Suevos (Arteixo) de la circulación de camiones, al menos hasta el 30 de junio. Así, desde este martes, día 30, los vehículos pesados de las obras del tren a Punta Langosteira podrán transitar de manera excepcional por la autovía AC-15.

"En el marco de las obras de construcción del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña, actualmente en ejecución, se ha detectado un grave problema de congestión y colapso circulatorio en el entorno de Suevos, derivado del tránsito de maquinaria de obra. El corte de la carretera DP-3002, que se venía utilizando hasta ahora, está cortada por obras y obliga a utilizar el vial que atraviesa el núcleo habitado de esta población, cuyas dimensiones resultan muy estrictas para el tránsito de vehículos pesados de obra, en su mayoría, camiones hormigonera", puede leerse en el documento, que autoriza el paso de los camiones por la AC-15 una vez incorporados a esta vía desde el camino de servicio ubicado a 650 metros del túnel de A Costa, en sentido salida del Puerto Exterior hacia A Coruña.

Paso de camiones por el centro de Suevos
QUINTANA

Los vecinos de Suevos han salido a la calle en multitud de ocasiones para denunciar el riesgo que provocan estos vehículos en la zona, además de afecciones a la movilidad de los residentes. "De este modo se permitirá canalizar de forma segura y eficiente el tránsito vinculado a las obras, minimizando el impacto sobre la red viaria local", señala en el escrito Adrián Pedreira, jefe provincial accidental de Tráfico de A Coruña.

Para la asociación de vecinos de Suevos, esto solo es la punta del iceberg. "Solo hemos conseguido que nos saquen las hormigoneras del medio de las casas. Seguiremos luchando", comenta Olga Naya.

Suevos corta el tráfico para reclamar más seguridad vial: “Estamos fartos”

Suevos acuerda con el Puerto la restitución de varias sendas eliminadas debido a las obras

