La Xunta amplía en más de 300.000 euros su inversión en la Casa de Baños de Arteixo

PATRICIA G. FRAGA

El Consello da Xunta dio este lunes el visto bueno al acuerdo que amplía económicamente el convenio entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Arteixo para rehabilitar la Casa de Baños del balneario local, incrementándolo en más de 300.000 euros. Así, el documento suma ya 2,31 millones.

Con esta inversión se retirará el amianto en las placas de la cubierta, dado su estado actual, y se realizarán diversas mejoras, como la dotación de una instalación para desinfección de las aguas y la ejecución de un revestimiento interior de los pozos que ofrezca mayores garantías sanitarias.

En total, Turismo de Galicia asumirá 313.680,55 euros a mayores, hasta los 2,31 millones totales, que se repartirán en dos cantidades: 1,66 millones que corresponden a 2025 y 650.936,78 euros a 2026. El IVA, por su parte, se reajustará en cada anualidad.

