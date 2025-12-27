Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Inditex donará 413.000 euros a un municipio de A Coruña para que compre un camión de basura

El grupo textil firmará un convenio con el Ayuntamiento de Arteixo para que adquiera un vehículo destinado a la recogida de residuos orgánicos 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
27/12/2025 04:30
Un camión del servicio de basuras del Ayuntamiento de Arteixo, en una imagen de archivo
Un camión del servicio de basuras del Ayuntamiento de Arteixo, en una imagen de archivo
Iván Aguiar
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Inditex donará 413.820 euros al Ayuntamiento de Arteixo, un municipio del área metropolitana de A Coruña, para que compre e incorpore un nuevo camión al servicio de recogida de basuras. Así lo recoge un convenio que han preparado ambas partes y en el que se regula cómo se hará realidad este acto altruista por parte de la compañía textil. 

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

Inditex logra la autorización ambiental para construir el parque eólico en el Puerto Exterior de Langosteira

Más información

El acuerdo al que ha tenido acceso este diario recoge que el municipio arteixán acordó recientemente “la implantación efectiva” de la recogida “puerta a puerta de biorresiduos a grandes productores” a través de la empresa pública Servicios Municipais de Arteixo, lo que generará “una reducción de los costes de tratamiento”. Hasta ahora se realizaba la retirada del papel y el cartón.

Compromiso

El convenio, que ha sido aprobado y que está pendiente de su firma, también indica que el Gobierno local solicitó “la colaboración de Inditex” en este “programa”, con la finalidad de “contribuir económicamente” a la financiación de la compra de un camión especializado en la recogida de materia orgánica, lo que facilitará “la implementación del sistema puerta a puerta”.

La empresa fundada por Amancio Ortega, que tiene su sede central en el polígono de Sabón (Arteixo) aceptó realizar esta aportación económica en base a su política de sostenibilidad. “El compromiso de Inditex con la protección del medio ambiente determina que, como empresa, quiera avanzar en la cooperación con todos sus grupos de interés. Es por ello que establece alianzas y coopera con organismos, instituciones y representantes de los grupos de interés de la compañía, entre los cuales se encuentran las administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Arteixo”, aseguran los firmantes.

Además, este convenio señala que “la estrategia medioambiental” de la empresa con sede en Arteixo se refleja en su política de sostenibilidad en la que se recogen, entre otras cuestiones, “los principios medioambientales, de “aplicación transversal en todas sus áreas de negocio y a lo largo de toda su cadena de valor”.

Operarios trabajan en la zona verde del nuevo edificio de Inditex en su sede central

Retoques finales para el nuevo edificio de Zara, que se prepara para estrenar zona verde

Más información

 “Inditex entiende la sostenibilidad como un compromiso con la creación de valor económico, social y medioambiental para todos sus grupos de interés, a fin de generar impacto positivo y contribuir al desarrollo de la sociedad y al cuidado del planeta, y esa visión de la sostenibilidad forma parte de los valores y la cultura ética corporativa de la compañía, estando plenamente integrada en todo el modelo de negocio y en las actividades de la empresa”, se afirma en el texto.

Procedimiento

Con la firma del acuerdo, la compañía de moda, como “colaboración” con el Ayuntamiento en la financiación del programa, tal y como se define en el convenio, se compromete a aportar 413.820 euros, destinados a la compra de este camión.

Este vehículo será de titularidad exclusiva de la Administración local, que realizará la adquisición conforme a los procedimientos en materia de contratación pública que resulten de aplicación y en base en las especificaciones técnicas acordadas.

La multinacional textil coopera con “grupos de interés”, como es el caso del Ayuntamiento arteixán

El Ejecutivo municipal se compromete a adjudicar el expediente de contratación del suministro del vehículo en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de firma del convenio e Inditex efectuará el pago del importe comprometido mediante transferencia bancaria en el plazo máximo de 30 días desde la remisión por el Ayuntamiento de copia del contrato de suministro con el contratista.

El camión, de carga trasera, deberá tener una potencia superior a 340 caballos de fuerza y un sistema de compactación integrado, adaptado para la gestión de residuos orgánicos”.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portada25 copia

Hace 25 años | La Policía Municipal celebra su 155 aniversario
Redacción

El Colón celebra por partida doble los treinta años de ‘A irmandade das estrelas’
Redacción
Varias vacas pastan nunha explotación gandeira da provincia da Coruña

A Xunta prorroga as medidas fronte á dermatosis nodular ata febreiro
EP
Prado y González Campos, en la exposición sobre Castelao

El PPdeG reivindica a Castelao como patrimonio de todos los gallegos, no de una ideología
EFE