Vecinos de Arteixo denuncian la presencia de ratas en Meicende

Ratas en Meicende Arteixo Futuro

Hace un mes la plataforma Arteixo Futuro denunció el “paseo” de ratas por las calles del centro del municipio. Esta vez, los roedores se han dejado ver por las calles de Meicende, donde salen en grupo en la búsqueda de alimento que, a veces, encuentran en contenedores de la basura mal cerrados o con residuos en el suelo, o de la alimentación inadecuada de los gatos comunitarios de esta zona, denuncian.

Recuerdan desde la plataforma que una de los alegaciones que acaba de rechazar el PP para aprobar el Presupuesto de 2026 planteaba la incorporación de una partida de 35.000 euros para establecer un plan de control responsable de los gatos comunitarios con esterilización y alimentación controladas.

"En su momento planteaban una necesaria implicación del Ayuntamiento en el desarrollo de campañas para sensibilizar al vecindario, y en el impulso de una nueva estrategia de limpieza viaria que podría incluir baldeos con carácter trimestral o refuerzo de las horas de trabajo con la contratación de más personal para adscribirlos a los diferentes núcleos del municipio. A esto se suma la presencia de deposiciones caninas sin recoger, una práctica irregular que puede ser sancionada con hasta 500 euros pero que no está siendo abordada por el Gobierno local con la normativa en la mano", aseguran desde Arteixo Futuro.