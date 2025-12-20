Mi cuenta

Arteixo

Un autobús colisiona contra varios coches tras la indisposición de su conductor en la travesía de Meicende

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/12/2025 19:27
Un autobús interurbano colisionó contra varios vehículos estacionados después de que su conductor sufriese una indisposición, en la travesía de Meicende.

Según informó el CIAE 112 Galicia, varios particulares alertaron del accidente, registrado minutos antes de las 13.30.

El hombre, al encontrarse indispuesto, perdió el control del vehículo, que impactó contra dos coches estacionados pero no hubo que lamentar víctimas ni heridos de consideración, aunque Urxencias Sanitarias de Galicia se encargó de trasladar al conductor a un centro hospitalario en A Coruña. Otra persona resultó herida pero no necesitó traslado, añadió el 112.

Además de Urxencias Sanitarias 061, también se desplazaron hasta Meicende agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de Arteixo.

