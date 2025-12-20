Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La Feira do Galo de Arteixo resiste, pero sin cantos ni la vistosidad de las crestas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/12/2025 21:45
Feira do Galo 2025 en Arteixo
Feira do Galo 2025 en Arteixo
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Están siendo días de representaciones navideñas, de nacimientos y villancicos; de mercados y actividades de impulso comercial en todo el entorno de A Coruña. Una serie de convocatorias que, como la Feira do Galo de Arteixo, anuncian la cercanía de las celebraciones de Navidad.

La cita, marcada por las restricciones impuestas para contener la expansión de la influenza aviar, no contó con animales vivos pero las cestas, adornadas con motivos navideños, cautivaron a los visitantes, atraídos por la envergadura y calidad de las aves, con especial éxito de los originarios de la comarca de Bergantiños, que acaparó ocho de las diez ‘medallas’ concedidas este 2025. Con un ourensano de O Barco y otro de San Pedro de Armentón, una de las aves con las que concurrió Pablo Penide Paz, que obtuvo un 5º Premio de la Feira do Galo de Arteixo. 

Así, como número uno se impuso uno de Elena Viña Puñal, de Caión (A Laracha), seguido de los de Benjamín González Arnaldo, de O Barco, y Damián Varela Lagoa, de Sofán (Carballo). 

Como número uno se impuso Elena Viña Puñal, de Caión (A Laracha), seguido de  Benjamín González Arnaldo, de O Barco, y Damián Varela Lagoa, de Sofán (Carballo)

Entre 2005 y 2007 tampoco hubo ‘plumas’ ni ‘cantos’ en la Feira do Galo de Arteixo. También por una crisis similar, pero entonces lo de acudir solo con cestas no caló entre los vendedores, lo que restó afluencia de visitantes y colorido y vistosidad al evento, aunque es el sistema que triunfa desde hace decenios en la Feira do Capón de Vilalba. 

En 2008 volvieron a concurrir “vivitos y coleando”, dejando imágenes de crestas coloradas para el recuerdo que los participantes en el concurso confían en recuperar de nuevo en 2026. 

Galería

Así fue la Feira do galo de Arteixo

Feira do galo de ArteixoVer más imágenes

El municipio reanuda mañana domingo, día 21 de diciembre, la agenda de actividades de ocio diseñadas con motivo de las celebraciones de Navidad y año Nuevo con el concierto de la Banda de Música Santiago y el Xantar de Nadal de Arteixo

El lunes, animación por el centro urbano, con la interpretación de cantos tradicionales y villancicos a cargo de Xiradela.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

. El caos del rodaje se hizo evidente durante el espectáculo

‘Armouse o belén’ en los soportales de María Pita, donde solo faltó la visita de Richard Gere
Dani Sánchez
Pepe Rodríguez, dueño del Puerta del Sol, esta tarde, en su último servicio

El último servicio de un bar de toda la vida de A Coruña: el Puerta del Sol se despide
Dani Sánchez
Emergencias 112

Un autobús colisiona contra varios coches tras la indisposición de su conductor en la travesía de Meicende
Lucía Tenreiro
El Alumnado de la Escola de Danza de Oleiros realizó su actuación de Navidad

La confirmación del talento de Oleiros, sobre las tablas del García Márquez de Mera
Lucía Tenreiro