La Feira do Galo de Arteixo resiste, pero sin cantos ni la vistosidad de las crestas

Feira do Galo 2025 en Arteixo Patricia G. Fraga

Están siendo días de representaciones navideñas, de nacimientos y villancicos; de mercados y actividades de impulso comercial en todo el entorno de A Coruña. Una serie de convocatorias que, como la Feira do Galo de Arteixo, anuncian la cercanía de las celebraciones de Navidad.

La cita, marcada por las restricciones impuestas para contener la expansión de la influenza aviar, no contó con animales vivos pero las cestas, adornadas con motivos navideños, cautivaron a los visitantes, atraídos por la envergadura y calidad de las aves, con especial éxito de los originarios de la comarca de Bergantiños, que acaparó ocho de las diez ‘medallas’ concedidas este 2025. Con un ourensano de O Barco y otro de San Pedro de Armentón, una de las aves con las que concurrió Pablo Penide Paz, que obtuvo un 5º Premio de la Feira do Galo de Arteixo.

Así, como número uno se impuso uno de Elena Viña Puñal, de Caión (A Laracha), seguido de los de Benjamín González Arnaldo, de O Barco, y Damián Varela Lagoa, de Sofán (Carballo).

Como número uno se impuso Elena Viña Puñal, de Caión (A Laracha), seguido de Benjamín González Arnaldo, de O Barco, y Damián Varela Lagoa, de Sofán (Carballo)

Entre 2005 y 2007 tampoco hubo ‘plumas’ ni ‘cantos’ en la Feira do Galo de Arteixo. También por una crisis similar, pero entonces lo de acudir solo con cestas no caló entre los vendedores, lo que restó afluencia de visitantes y colorido y vistosidad al evento, aunque es el sistema que triunfa desde hace decenios en la Feira do Capón de Vilalba.

En 2008 volvieron a concurrir “vivitos y coleando”, dejando imágenes de crestas coloradas para el recuerdo que los participantes en el concurso confían en recuperar de nuevo en 2026.

Galería Así fue la Feira do galo de Arteixo Ver más imágenes

El municipio reanuda mañana domingo, día 21 de diciembre, la agenda de actividades de ocio diseñadas con motivo de las celebraciones de Navidad y año Nuevo con el concierto de la Banda de Música Santiago y el Xantar de Nadal de Arteixo.

El lunes, animación por el centro urbano, con la interpretación de cantos tradicionales y villancicos a cargo de Xiradela.