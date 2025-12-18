Mi cuenta

Arteixo

Casi mil viviendas de Arteixo se suman a la recogida de orgánico para pagar menos en el recibo

Redacción
18/12/2025 12:50
Contenedores en Arteixo
Contenedores en Arteixo
PATRICIA G. FRAGA
Casi mil hogares de Arteixo se han unido al programa municipal de mejora de la fracción orgánica, a través del cual se ahorrarán un 15% en el recibo de la recogida de basura y que les proporcionará una tarjeta para abrir el colector marrón de forma electrónica.

Así lo indicó el Ayuntamiento este jueves, añadiendo que otros 200 vecinos han pedido los composteros que se ofrecen gratuitamente para gestionar la materia orgánica en fincas y casas unifamiliares.

En el primer semestre del 2026, el Ejecutivo de Carlos Calvelo "comunicará al resto de los núcleos urbanos de Arteixo la posibilidad de solicitar la tarjeta electrónica, una vez que se instalen los dispositivos en los contenedores orgánicos respectivos, como ya se ha hecho en el casco urbano arteixán en las últimas semanas", explican.

"Si el vecino solicita la tarjeta electrónica necesaria para abrir el contenedor orgánico o se inscribe en un programa de compostaje, el recibo doméstico pasará de los 62,92 euros semestrales que se paga actualmente a 53,48 euros", concluyen desde Arteixo.

Isla de contenedores en Arteixo

Arteixo tiene la 'llave' para ahorrar un 15% en la tasa de basuras de 2026

