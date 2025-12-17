Mi cuenta

Arteixo

El comercio de Arteixo propone sorteos, talleres y música para 'retener' a los clientes en el pueblo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/12/2025 12:13
Una comerciante de Arteixo, en el Mercado de Nadal
Una comerciante de Arteixo, en el Mercado de Nadal
CARLOTA BLANCO
La asociación Arteixo Centro Comercial Aberto promueve durante estas fechas la campaña 'O Nadal tamén é mercar na casa', que mediante sorteos, talleres infantiles y otras propuestas busca que la ciudadanía "quede en Arteixo".

"As pequenas empresas de Arteixo agachan frases nos seus escaparates. Descúbreas, completa a túa tarxeta e entra no sorteo de 1.000 euros en vales de compra", explican desde el CCA, que anima a los clientes a solicitar su cartón de participación. 

También lanzan actividades "artísticas, doces, tecnolóxicas e musicais" con talleres de galletas con magia (Marilú Tartas + Un Mar de Cores), percepción visual (Óptica Arteixo), coronas de Navidad (Seoane Textil), música bilingüe (Academia Betty Queiro), robótica con Lego (Academia Lidia) y muchas ideas más.

El lunes 22 a las 19.00 horas se celebrará un paseo musical con villancicos a cargo de la Escola de Música Entresons, al que se podrán sumar aquellos que deseen cantar o, simplemente, aplaudir y disfrutar.

Arteixo Centro Comercial Aberto colabora, además, con el Banco de Alimentos Rías Altas y anima a los usuarios a dejar productos no perecederos en las cajas instaladas en los comercios asociados. Los puntos de recogida pueden consultarse en el Instagram del CCA Arteixo.

