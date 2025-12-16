La gripe aviar modifica la Feira do Galo de Arteixo y no habrá animales vivos

Gallos muertos en una edición anterior de la feria JAVIER ALBORÉS

La situación sanitaria en las granjas derivada de la gripe aviar provocará cambios en la Feira do Galo de Arteixo, que se celebrará este sábado 20 desde las 10.00 horas en la plaza del Balneario y en la cual no se podrán comercializar animales vivos. Según explica el Ayuntamiento, esto solo había ocurrido en otra ocasión, en los años 90, debido a otra epidemia.

A diferencia de otros años, solo se premiarán las cestas con los gallos listos para cocinar, con galardones que irán desde los 75 a los 300 euros, repartidos en diez categorías diferentes.

El grupo Triskell amenizará el evento con un pasacalles y también actuarán Iván Gaméz, el dúo Alba y Selu. Sobre las 19.00 horas el grupo Los Platinos clausurará la fiesta.

Esta feria es uno de los clásicos de la Navidad en Arteixo y tiene lugar cada año el sábado antes de Nochebuena. En ella, los usuarios aprovechan para adquirir las viandas para sus comidas festivas y colaboran con causas solidarias comprando rifas para el sorteo de varias cestas.