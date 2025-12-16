Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La gripe aviar modifica la Feira do Galo de Arteixo y no habrá animales vivos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/12/2025 14:11
Gallos muertos en una edición anterior de la feria
Gallos muertos en una edición anterior de la feria
JAVIER ALBORÉS
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La situación sanitaria en las granjas derivada de la gripe aviar provocará cambios en la Feira do Galo de Arteixo, que se celebrará este sábado 20 desde las 10.00 horas en la plaza del Balneario y en la cual no se podrán comercializar animales vivos. Según explica el Ayuntamiento, esto solo había ocurrido en otra ocasión, en los años 90, debido a otra epidemia.

A diferencia de otros años, solo se premiarán las cestas con los gallos listos para cocinar, con galardones que irán desde los 75 a los 300 euros, repartidos en diez categorías diferentes.

El grupo Triskell amenizará el evento con un pasacalles y también actuarán Iván Gaméz, el dúo Alba y Selu. Sobre las 19.00 horas el grupo Los Platinos clausurará la fiesta.

Esta feria es uno de los clásicos de la Navidad en Arteixo y tiene lugar cada año el sábado antes de Nochebuena. En ella, los usuarios aprovechan para adquirir las viandas para sus comidas festivas y colaboran con causas solidarias comprando rifas para el sorteo de varias cestas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Rusia rebaja las ilusiones europeas de una paz antes de fin de año
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

La jueza de la dana acuerda un careo entre Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón
EFE
Imagen de recurso de un mazo

Condenado a 23 años de prisión por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez
EP
Navidad en A Coruña

Interior refuerza el dispositivo policial antiterrorista durante las navidades
EFE