Arde el bajo de un edificio de Arteixo

Un incendio afectó en la madrugada de este sábado a un edificio de cuatro plantas situado en la Costa de María Pita, en el municipio de Arteixo. El fuego, que afectó al bajo del inmueble, se saldó sin heridos, según informaron desde el 112-Galicia.

El aviso del incendio se recibió en la central de emergencias a las 01.15 horas. Un particular informó de que ardía el bajo del edificio y explicó que las personas que estaban en su interior ya habían conseguido salir.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de modo preventivo, así como a los Bomberos de Arteixo, Guardia Civil, Policía Local y Servicio Municipal de Emergencias de Arteixo.

Numerosos vecinos abandonaron sus viviendas como medida de prevención, aunque pudieron volver poco más tarde, después de que los equipos de emergencias realizaron las mediciones de humo y confirmasen que las condiciones eran seguras.

Los bomberos confirmaron que el fuego se había iniciado en una habitación del bajo, donde ardieron varios muebles y todas las estancias quedaron afectadas por el humo.

El incendio en Arteixo llega solo un día después de que una persona de avanzada edad falleciese en Betanzos tras arder parte de su vivienda en un fuego iniciado, según las primeras investigaciones, en una estufa. Además, en las últimas semanas también se produjo un fallecimiento en la ciudad de A Coruña en otro incendio: una persona murió tras arder un cuadro eléctrico en un edificio del barrio de Os Mallos.

