Arteixo convoca a 35 edición do seu certame literario Manuel Murguía
O Concello de Arteixo convoca a 35 edición do Certame de Narracións Breves Manuel Murguía, que promove a creación literaria galega, apoiar o talento narrativo e honrar a figura do escritor nado en Oseiro.
As obras terán que ser en galego, de temática libre, orixinais inéditas e non premiadas nin pendentes de resolución noutros concursos. A extensión deberá ser entre 30.000 e 70.000 caracteres con espazos, o que aproximadamente se corresponde con entre 15 e 30 páxinas. As pezas non conterán o nome do autor, só título e lema/pseudónimo.
O prazo de envío de propostas remata o 31 de xaneiro e os premios serán: 4.000 euros para o primeiro clasificado, 2.000 euros para o segundo e 1.000 euros para o terceiro. As bases poden consultarse na web municipal, www.arteixo.org.