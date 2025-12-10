Mi cuenta

El Ideal Gallego

Arteixo

Arteixo convoca a 35 edición do seu certame literario Manuel Murguía

Redacción
10/12/2025 11:40
Gañadores dunha edición anterior
Gañadores dunha edición anterior
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
O Concello de Arteixo convoca a 35 edición do Certame de Narracións Breves Manuel Murguía, que promove a creación literaria galega, apoiar o talento narrativo e honrar a figura do escritor nado en Oseiro.

As obras terán que ser en galego, de temática libre, orixinais inéditas e non premiadas nin pendentes de resolución noutros concursos. A extensión deberá ser entre 30.000 e 70.000 caracteres con espazos, o que aproximadamente se corresponde con entre 15 e 30 páxinas. As pezas non conterán o nome do autor, só título e lema/pseudónimo.

O prazo de envío de propostas remata o 31 de xaneiro e os premios serán: 4.000 euros para o primeiro clasificado, 2.000 euros para o segundo e 1.000 euros para o terceiro. As bases poden consultarse na web municipal, www.arteixo.org.

Arteixo es elegido para participar en una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

