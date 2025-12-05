Arteixo inaugura su Navidad con Papá Noel, mercadillo y mucha luz

Ambiente navideño en el centro urbano local Carlota Blanco

Arteixo dio ayer el pistoletazo de salida a su Navidad con el acto de encendido –a cargo de deportistas de los clubes Salvar y Natación Arteixo– y la llegada de Papá Noel, que ya se ha instalado en una caseta del paseo fluvial para saludar a los más pequeños y recoger sus cartas. Allí estará hasta el 24.

El mercado navideño se mantendrá abierto hasta el 5 de enero, con diversas marcas y tiendas del municipio y otras zonas cercanas. Así, negocios como Á Lus do Candil, Miña Terra, Cabanes Fontao, Fun Fan San o la asociación ACBA ofrecen sus productos y servicios en las diferentes casetas del paseo.

Alba Rodríguez, de Á Lus do Candil, se muestra “moi satisfeita” de volver a participar, un año más, en esta iniciativa: “Ante o éxito do ano pasado, trouxen unha gran selección de libros de temática navideña, é incrible a cantidade de libros que hai de este tipo, con música, luces, pop-up... ata os hai con arrecendo a xenxibre e canela”, dice riendo la librera, que también pone a la venta libretas bordadas por ella misma. Por su parte, en la caseta 5, la entidad de bienestar animal ACBA tendrá menús navideños para perros y gatos –a base de cochinillo, boquerones o turrón, entre otros–

Programación

Uno de los eventos más emblemáticos de la Navidad arteixana, la Feira do Galo, se celebrará el día 20 en la plaza del Balneario, mientras que la Xuntanza de Maiores será al día siguiente, el domingo 21. El 22 habrá una ruta de villancicos por el centro de Arteixo a cargo de la Asociación Cultural Xiradela.

Desde el día 26 estará abierta la casita del cartero real, donde los niños podrán entregar las cartas para Sus Majestades de Oriente, y ya el 31 el ambiente festivo recorrerá las calles arteixanas, con pasacalles de las charangas NBA y Santa Compaña de 18.00 a 21.00 horas y una gran fiesta en el Balneario desde las 01.00 con París de Noia y la disco móvil Impacto.

Campamentos, torneos, teatro y, por supuesto, las cabalgatas, completan el programa local.