Arteixo es elegido para participar en una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Punto de recarga Cedida

Quince ciudades europeas de doce países participarán en la séptima edición del programa *Rapid Applications for Transport (RAPTOR), una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), dependiente de la Unión Europea. RAPTOR es un programa basado en retos que crea y prueba rápidamente soluciones para responder a desafíos específicos de movilidad urbana identificados por los municipios. La convocatoria invita a startups y pymes a proponer soluciones innovadoras y de alto impacto para abordar estos desafíos. Las propuestas ganadoras reciben financiación (60.000 euros) para desarrollar y pilotar su solución durante los seis meses del proyecto en la ciudad correspondiente.

Cada una de las 15 ciudades ha identificado un reto concreto al que se enfrenta, desde mejorar la planificación del transporte público a través de datos de pasajeros o crear un inventario digital de señales de tráfico y marcas viales, hasta ayudar a la ciudadanía a elegir rutas seguras y accesibles en condiciones climáticas subárticas. Las ciudades participantes en la edición de 2026 son: Berlín y Wiesbaden (Alemania), Salzburgo (Austria), Trento (Italia), Nitra (Eslovaquia), Bălți (Moldavia), Leópolis (Ucrania), Helsinki (Finlandia), Luleå (Suecia), Arteixo y Bilbao (España), Bruselas (Bélgica), y Edimburgo y Londres (Reino Unido).

Adriana Díaz, directora de Innovación de EIT Urban Mobility, señala que “el programa RAPTOR refleja nuestro compromiso con conectar ciudades, startups y pymes para probar rápidamente soluciones que aborden retos reales de movilidad urbana. Al ofrecer financiación, mentoría y pruebas directas en entornos urbanos, facilitamos que ideas de alto impacto se conviertan en mejoras reales en la vida urbana”.

EIT Urban Mobility lanzará la convocatoria abierta a mediados de enero de 2026 para que startups y pymes europeas propongan soluciones a los retos de los municipios. Los desafíos específicos de movilidad de cada ayuntamiento se explicarán en detalle durante las jornadas informativas de la convocatoria, que tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de enero de 2026, para ayudar a las pymes y startups a preparar sus propuestas.

El reto presentado por Arteixo tiene el lema ”¿Cómo puede Arteixo identificar y priorizar ubicaciones óptimas para la recarga de flotas públicas y municipales empleando datos abiertos?”.

La movilidad en Arteixo está dominada por el coche y el transporte pesado, con 65.000 desplazamientos diarios hacia A Coruña y una intensa actividad logística en Sabón y Morás. Aunque el uso del autobús y del sistema de bicicleta compartida está creciendo, las flotas siguen siendo casi por completo de combustión, con escasas excepciones como una parte del transporte municipal que tiene varios autobuses eléctricos. Los puntos de recarga son escasos y descoordinados, lo que limita la electrificación. El municipio busca ahora un análisis basado en datos que permita mapear necesidades, priorizar ubicaciones y planificar una red integrada de recarga inteligente.