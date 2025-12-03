Vandalizan el Mercado de Nadal de Arteixo a dos días de su apertura

Caseta del Mercado de Nadal vandalizada CEDIDA

El Ayuntamiento de Arteixo denunció este miércoles que algunas de las casetas de su Mercado de Nadal fueron vandalizadas de madrugada, a dos días de su apertura. "Non todo o mundo ama o Nadal...", escribió el Ejecutivo local en su cuenta de Instagram.

Indican que los operarios trabajan ya para "repoñelo todo para que abra con normalidade este venres ás 19.00 horas, queremos que o disfrutedes igual que sempre" y recuerdan que el mercado funcionará de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31, además del 5 de enero, estará abierto de 11.30 a 14.30 horas.

