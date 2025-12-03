Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Vandalizan el Mercado de Nadal de Arteixo a dos días de su apertura

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/12/2025 12:17
Caseta del Mercado de Nadal vandalizada
Caseta del Mercado de Nadal vandalizada
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Ayuntamiento de Arteixo denunció este miércoles que algunas de las casetas de su Mercado de Nadal fueron vandalizadas de madrugada, a dos días de su apertura. "Non todo o mundo ama o Nadal...", escribió el Ejecutivo local en su cuenta de Instagram.

Indican que los operarios trabajan ya para "repoñelo todo para que abra con normalidade este venres ás 19.00 horas, queremos que o disfrutedes igual que sempre" y recuerdan que el mercado funcionará de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31, además del 5 de enero, estará abierto de 11.30 a 14.30 horas.

Integrantes de ACBA posan con sus mascotas y con los productos

Cochinillo, bacalao y turrón: el menú navideño para mascotas que ofertan en Arteixo

Más información

Mercado de Navidad, Papá Noel y Cartero Real en Arteixo

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vestido semitransparente

Los cinco fichajes de Mango Outlet que resolverán tus looks navideños (y ninguno supera los 30 euros)
Lara Fontela
Modelo Ojén en color lima

Cómo han evolucionado las gafas que dominaron los 60, 70 y 90
Redacción
El ideal gallego

A Coruña sufrirá cuatro huelgas de transporte durante el mes de diciembre
Redacción
Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992

3 de diciembre de 1992, el día que A Coruña despertó teñida de negro
Noela Rey Méndez