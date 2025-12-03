La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda entre Arteixo y Lañas

Martínez Allegue (segunda derecha) visitó el municipio de Arteixo | CEDIDA MONCHO FUENTES

La Xunta ha licitado por 865.000 euros las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la carretera AC-552, entre Arteixo y Lañas. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó la zona ayer junto a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, y el alcalde, Carlos Calvelo, a quienes indicó que estas obras favorecerán la seguridad vial en la zona.

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recogía ayer esta intervención, a la que las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de enero. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, tienen por objetivo la construcción de un itinerario para peatones y ciclistas a lo largo de esta vía autonómica, con una longitud de algo más de un kilómetro.

La iniciativa propiciará la conexión con las aceras de los dos núcleos arteixanos y la existencia de un corredor peatonal-ciclista metropolitano, apuntó Allegue. La actuación se completará con una franja de jardín para separar la senda del tráfico, con la mejora de una parada de autobús y la dotación de nuevo alumbrado público a lo largo de todo el recorrido.

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas explicó también que esta actuación “forma parte do Plan de Sendas de Galicia, co que a Xunta de Galicia xa executou 300 quilómetros de itinerarios nas marxes das estradas autonómicas e prevé sumar 120 quilómetros máis nesta segunda fase de traballos”.

Otras obras en la localidad

Esta obra, señaló el Gobierno gallego, se suma a otras anteriores en esta carretera AC-552, como los trechos de senda entre Pastoriza y Vilarrodís, refuerzos de firme, ampliación de calzada o mejora de la seguridad en paradas de autobús.

Además, la Xunta prevé en los presupuestos de 2026 partidas que suman 263 millones de euros para “seguir transformando as infraestruturas galegas, dos que 114,2 millóns van destinados ás que se ubican na provincia da Coruña”.

La nueva senda discurrirá en paralelo a la vía, manteniendo su trazado a lo largo de 1,06 kilómetros, con un ancho de senda de 2,5 metros, una acera de 1,75 metros e implantando una franja de jardín que funciona como separador, de un metro de ancho o 1,25, dependiendo del espacio disponible en suelo público. Todo esto será en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11+215 y 12+355. El pavimento será coloreado y se utilizará el suelo podotáctil en los cruces con las carreteras municipales y en las paradas de autobús.