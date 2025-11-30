Mi cuenta

Arteixo

Cochinillo, bacalao y turrón: el menú navideño para mascotas que ofertan en Arteixo

30/11/2025 06:50
Integrantes de ACBA posan con sus mascotas y con los productos
German Barreiros
Las navidades son fechas para darse caprichos gastronómicos y en ACBA (Asociación de Comportamiento y Bienestar Animal), entidad con sede en Arteixo, han pensado que las mascotas también tienen derecho a disfrutar, por lo que lanzan menús especiales para perros y gatos con platos de la cocina típica e incluso turrones. 

Estarán a la venta a partir del próximo viernes en la caseta número 5 del Mercado de Nadal de Arteixo, instalado en el paseo fluvial, y los precios son populares. Así, por 12,95 euros un perro puede degustar un entrante –bocaditos de lubina, salmón, pato, pollo, pavo o cerdo–, primer plato –cochinillo de Segovia, pulpo o bacalao a la portuguesa– y un postre –turrón de yogur de arándanos, de tarta de zanahoria o de queso–. Para los gatos, por 10,95 euros, se ofertan de entrante bocaditos en salsa de pollo con salmón, sardinas y atún y como plato principal cerdo ibérico con aceitunas, pavo con calabaza o atún con conejo.

Lo mejor para los peludos

“El año pasado estábamos en el mercado de Navidad de la plaza de Lugo y vimos que las familias estaban comprando lo mejor para sus seres queridos en estas fechas señaladas. Pensamos que por qué no hacer lo mismo con la familia peluda, en el sentido de comprar productos de primer nivel y que en esos días especiales tengan su propio turrón o su detalle gracioso para celebrar”, explican desde la agrupación, fundada en 2024 por Clara González, Ángeles Hernández y Bruno Bobillo.

Destacan la calidad de los productos de la marca Dibaq, con la que han realizado esta colaboración navideña. “Son unos turrones que no llevan azúcar y hemos hecho estas cajitas tan chulas con entrante, plato principal y postre, que han tenido muchísima aceptación”, asegura ACBA.

¿Dudas sobre mascotas? Una nueva asociación en Arteixo sale al rescate

Más información

Comerciantes de Arteixo, sobre el Mercado de Nadal: “Es una gran idea”

Más información
