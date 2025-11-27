Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Arteixo aprueba un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026

Redacción
27/11/2025 13:54
Travesía de Oseiro
Travesía de Oseiro
El Ideal Gallego
El pleno municipal de Arteixo aprobó este jueves el presupuesto para el año 2026, que asciende a 66,2 millones de euros, consolidando al municipio entre los ayuntamientos gallegos con mayor nivel de inversión. Asimismo, la junta general de la empresa pública Sumarte, integrada por todos los concejales de la corporación, dio su visto bueno al presupuesto de la entidad para el próximo ejercicio, cifrado en 6,7 millones de euros.

De ese total, cerca de 2 millones figuran también en las cuentas del propio Concello por motivos contables, por lo que el presupuesto consolidado real de Sumarte se sitúa en 4,7 millones de euros. Sumarte gestiona los servicios de abastecimiento y saneamiento, la limpieza viaria, el servicio de BiciArteixo, las líneas de transporte municipal y la recogida puerta a puerta de residuos.

En conjunto, el presupuesto consolidado del Concello y Sumarte asciende a 70,8 millones de euros.

Más de 18 millones en inversiones

El capítulo de inversiones supera los 18 millones de euros, con una apuesta clara por las infraestructuras y la mejora urbana. La actuación más destacada será la travesía de Arteixo, que contará en 2026 con 2,2 millones de euros de los 3,6 millones que requiere el proyecto.

Otras intervenciones de relevancia incluyen:

  • Humanización de la travesía de Oseiro: 420.000 € consignados (de un total cercano a 700.000 €). 
  • Urbanización de la zona de las Repúblicas (núcleo de Arteixo): 420.000 € de los 630.000 € totales. 
  • Humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo: 425.000 € de los 550.000 € totales.

Además, se contemplan actuaciones ya iniciadas en 2025 y que finalizarán en 2026:

  • Urbanización de la plaza de Figueroa: pago final de 309.000 € (de una inversión total de unos 500.000 €). 
  • Parque de Herbales en Chamín: 330.000 € en 2026 (de 630.000 € totales). 
  • Casa de Baños del Balneario: 1 millón de euros de una inversión global de 3,6 millones, de los cuales 2 millones provienen de fondos europeos.

El Concello destina también 2,2 millones de euros a desarrollos urbanísticos mediante unidades de actuación, que permiten abrir nuevas calles adelantando la administración el coste inicial y repercutiendo posteriormente el gasto a los propietarios. Entre estas actuaciones figura

  • Un nuevo parque de 3.600 m² en la Unidad de Actuación 3. 
  • La apertura de una nueva calle entre Baldomero González y la travesía de Arteixo.

En materia deportiva, con cargo a los 350.000 euros destinados a instalaciones, se abordará la rehabilitación integral (cubierta e instalaciones) del polideportivo de Galán.

4,5 millones para nuevas sendas peatonales

La movilidad peatonal será otro de los ejes del presupuesto, con 4,5 millones de euros destinados a la creación de nuevas sendas en diferentes parroquias: 

  • Senda de la avenida da Praia (587.000 €) y avenida do Embalse (670.000 €), conectando la zona de playas a través del polígono de Sabón. 
  • Senda en Barrañán por la DP-506 (1.030.000 €), ejecutada por el Concello mediante convenio con la Diputación. 
  • Senda de As Barreiras (450.000 €) y Senda de Ervedíns (411.000 €), ambas en la DP-511, que enlazarán varios núcleos de Loureda con el casco urbano de Arteixo. 
  • Mantenimiento y mejoras en todo el municipio El presupuesto incluye también partidas destinadas a: 
  • Mejora de asfaltos (680.000 €). 
  • Mantenimiento y mejora de centros educativos (500.000 €). 
  • Reparación de caminos rurales (215.000 €).
