Gran parte del personal del restaurante McDonald’s de Arteixo es del municipio

El alcalde de Arteixo inauguró el establecimiento PATRICIA G. FRAGA

Gran parte del personal del restaurante McDonald’s que hoy se inaugura en el núcleo de Arteixo está empadronado en el ayuntamiento. Los gestores de la franquicia contaron con la colaboración de los servicios municipales de empleo para llevar a cabo la selección de las cuarenta personas que integran la plantilla.

Ayer tuvo lugar el acto de apertura simbólica en el que estuvieron presentes el alcalde, Carlos Calvelo; la franquiciada del establecimiento, Katy López, y el director de restaurantes de McDonald’s España, Ángel Castillo, entre otros invitados. Según fuentes de la multinacional, McDonald’s continúa reforzando su presencia en Galicia con este local en Arteixo, ubicado en el número 8 de la avenida de Finisterre, en las inmediaciones del afamado restaurante El Gallo de Oro, y su apertura representa un respaldo al desarrollo económico y social del municipio.

Orgullo

“Para mí es un orgullo poder abrir este nuevo restaurante en Arteixo. Quiero agradecer al equipo su dedicación y compromiso, que serán claves para ofrecer cada día la mejor experiencia McDonald’s a nuestros clientes. Con esta apertura reforzamos nuestro compromiso con el empleo de calidad y con el crecimiento del municipio”, dijo Katy López, responsable también de franquicias en Marineda City, A Grela, Perillo, Carballo, Ferrol, Lugo y el Cantón.

El restaurante cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y está equipado con McAuto, terraza, zona de juegos, servicio a mesa, producto McCafé y kioskos digitales.

Por su parte, Ángel Castillo indicó que la multinacional con este establecimiento cuenta en Galicia con 25 restaurantes “que generan un impacto positivo en la sociedad, desarrollo económico y cercanía con las comunidades donde operamos”.