Arteixo

Una mujer herida tras un incendio en una vivienda en Arteixo

Ep
24/11/2025 13:47
Urgencias Chuac
Urgencias Chuac
Pedro Puig

Una mujer tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras un incendio en una vivienda en la travesía de Meicente, en el municipio coruñés de Arteixo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.00 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que ardía la cocina de los vecinos y que podría haber personas afectadas.

La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo, a la Policía Local y al Servizo Municipal de Protección Civil de Arteixo.

Tras extinguir el fuego, los bomberos indicaron que ardió la campana extractora y los muebles que había cerca. Además, los profesionales sanitarios atendieron a dos personas y una de ellas tuvo que se trasladada al Hospital Universitario da Coruña.

