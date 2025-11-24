La Xunta autoriza una nueva senda entre Arteixo y Lañas por 870.000 euros

Un tramo de la AC-552 QUINTANA

El Consello da Xunta autorizó este lunes la contratación de la ejecución de una nueva senda en la carretera autonómica AC-552 desde el centro de Arteixo al núcleo de Lañas, en el mismo municipio, que supondrá una inversión total de cerca de 870.000 euros.

"Mediante esta nova intervención de mellora da mobilidade peonil e de reforzo da seguridade viaria, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas proponse executar este itinerario na marxe esquerda desta vía autonómica, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 11+215 e 12+355", se lee en la referencia del Consello.

La nueva senda discurrirá en paralelo a la AC-552, manteniendo su trazado a lo largo de 1,06 km, con un ancho de senda de 2,5 metros, una acera de 1,75 metros e implantando una franja de jardín que funciona como separador, de un metro de ancho o 1,25, dependiendo del espacio disponible en suelo público.

El pavimento será coloreado y se utilizará el suelo podotáctil en los cruces con las carreteras municipales y en las paradas de autobús. En el proyecto diseñado por el departamento de Infraestruturas de la Xunta se incluye el acondicionamento de la marquesina situada en el punto kilométrico 11+480 para mejorar su accesibilidad. También se colocará nueva iluminación y sistemas de drenaje y pluviales. El plazo de ejecución es de seis meses.