Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La Xunta autoriza una nueva senda entre Arteixo y Lañas por 870.000 euros

Redacción
24/11/2025 17:42
Un tramo de la AC-552
Un tramo de la AC-552
QUINTANA

El Consello da Xunta autorizó este lunes la contratación de la ejecución de una nueva senda en la carretera autonómica AC-552 desde el centro de Arteixo al núcleo de Lañas, en el mismo municipio, que supondrá una inversión total de cerca de 870.000 euros. 

"Mediante esta nova intervención de mellora da mobilidade peonil e de reforzo da seguridade viaria, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas proponse executar este itinerario na marxe esquerda desta vía autonómica, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 11+215 e 12+355", se lee en la referencia del Consello.

La nueva senda discurrirá en paralelo a la AC-552, manteniendo su trazado a lo largo de 1,06 km, con un ancho de senda de 2,5 metros, una acera de 1,75 metros e implantando una franja de jardín que funciona como separador, de un metro de ancho o 1,25, dependiendo del espacio disponible en suelo público.

El pavimento será coloreado y se utilizará el suelo podotáctil en los cruces con las carreteras municipales y en las paradas de autobús. En el proyecto diseñado por el departamento de Infraestruturas de la Xunta se incluye el acondicionamento de la marquesina situada en el punto kilométrico 11+480 para mejorar su accesibilidad. También se colocará nueva iluminación y sistemas de drenaje y pluviales. El plazo de ejecución es de seis meses.

Obras en Abegondo para realizar las nuevas sendas peatonales

La Xunta habilitará dos nuevas sendas peatonales en Abegondo

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

Medicina rechaza la descentralización del grado, que tachan de "inapropiado", pero se muestran abiertos a negociar
EP
Las máquinas ya se han instalado en la zona de O Seixo

Comienzan las obras de conexión del paseo entre Oleiros y Cambre
Noelia Díaz
El ideal gallego

EL Centro Comercial de Los Rosales enciende sus luces navideñas este martes
Redacción
Una oficina de Abanca en Lisboa

Abanca abre una nueva etapa en Portugal tras la integración total de EuroBic
Iván Aguiar