Arteixo

Vecinos de Arteixo alertan de la presencia de roedores en la vía pública y piden más limpieza

Belén Cebey
Belén Cebey
23/11/2025 15:50
Ratón en la calle
Fotografía de un ratón en la calle
El Ideal Gallego

En los últimos días, varios vecinos de Arteixo han denunciado la presencia de roedores en distintas calles del municipio. Según apuntan, la situación podría deberse a factores como la falta de limpieza viaria, restos de basura orgánica en las aceras y contenedores mal cerrados. Las imágenes compartidas en redes sociales han generado preocupación entre la ciudadanía, que teme que el problema pueda ir en aumento si no se actúa de forma inmediata.

Los residentes aseguran que no se trata de un episodio aislado, sino de un fenómeno que se ha repetido en diferentes zonas del municipio, lo que ha reavivado la demanda de reforzar los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Los vecinos consideran necesario que el Gobierno local refuerce los turnos de limpieza y adopte medidas de control para evitar la proliferación de estos animales en espacios públicos. También reclaman mayor vigilancia sobre el estado de los contenedores, así como campañas ciudadanas para recordar la importancia de depositar correctamente los residuos.

