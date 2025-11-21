Arteixo y la Xunta firman la cesión de la parcela en Vilarrodís para 14 pisos protegidos

Belén do Campo, María Martínez Allegue y Carlos Calvelo, este viernes en Vilarrodís MIGUEL MIRAMONTES

Arteixo y la Xunta formalizaron este viernes la cesión de la parcela donde se construirán 14 viviendas públicas, un proyecto en el que el ente autonómico invertirá 2,7 millones de euros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se desplazó a la localidad para rubricar con el alcalde, Carlos Calvelo, el acuerdo, que incluye la donación gratuita de una finca en la calle Aguceira, en Vilarrodís.

Según trasladó la titular de la Xunta, con este son 12 los convenios firmados por el Ejecutivo gallego con ayuntamientos para facilitar suelo destinado a vivienda protegida. Allegue informó de que ayer se publicó la licitación de la redacción de este proyecto y el plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el próximo 23 de diciembre. El solar cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados.

Estos nuevos pisos públicos en Arteixo se sumarán a las planteadas en A Penouqueira y a las cerca de 3.000 que están en marcha en Galicia, destinadas principalmente a jóvenes que buscan “un fogar accesible para poder emanciparse”. Quiso trasladar “a mensaxe do esforzo grande que está a facer a Xunta para incrementar a oferta de vivenda, o que ademais vai a repercutir no prezo de alugueiro”.

Otros proyectos en Arteixo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas hizo hincapié en el PIA (Proyecto de Interés Autonómico) de A Baiuca-Penouqueira, “que permitirá habilitar solo para 160 novas vivendas, o 80% delas protexidas”. “O plan está xa remitido para tramitación ambiental e en período de consultas ata o 2 de decembro”, apuntó.

María Martínez, quien también estuvo acompañada por la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, recordó que el departamento que dirige también ha extendido la colaboración con Arteixo al ámbito de las infraestructuras, con la humanización de la travesía de Arteixo, que cuenta con un préstamo del Gobierno gallego de cerca de un millón de euros.

Desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda añadieron que “incrementar o parque público de vivenda non pode recaer só na Xunta” y agradecen la implicación de los ayuntamientos, “que deben sumarse ao reto, e moitos deles xa o están a facer”.