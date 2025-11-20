Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

El nuevo parque comarcal de bomberos de Arteixo estará terminado en enero de 2026

Ep
20/11/2025 13:45
Obras del nuevo parque de bomberos en Morás
El Ideal Gallego

El nuevo parque comarcal de bomberos de Arteixo, ubicado en Morás y que sustituirá al actual situado en el polígono de Sabón, estará terminado en enero de 2026.

Así lo informa la Diputación de A Coruña tras la visita a las obras del presidente del ente provincial, Valentín González Formoso; el alcalde del municipio, Carlos Calvelo; el diputado de Economía, Facenda e Avance Dixital, José Ramón Rioboo; y el gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Luis Barca.

Durante el recorrido, añade, en el que también ha participado personal técnico, se supervisó el avance de los trabajos, que estarán finalizados "en el mes de enero de 2026".

El traslado de la base de bomberos a las nuevas instalaciones, culminará en "el primer trimestre de 2026, coincidiendo con el refuerzo de personal comprometido por el Consorcio en los últimos meses y que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y el servicio a la ciudadanía", apunta la Diputación.

