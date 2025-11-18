Comienza la limpieza de la laguna del Parque Central de Arteixo

Trabajos en la laguna del paseo fluvial a su paso por el núcleo de Arteixo Cedida

A lo largo de la próxima semana y en el marco del proyecto “Londra Arteixo ‐ Regeneración del Hábitat” se va a realizar la retirada de lodos en la laguna del Parque Central de Arteixo, esta actuación que se iniciara el próximo lunes 10 se programa en estas fechas de acuerdo con las recomendaciones del Informe de 28/01/2025 del Servicio de Patrimonio Natural (Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ‐ Xunta de Galicia) a fín de minimizar las afecciones al medio ambiente, pues tanto aves como anfibios, aves y mamíferos han finalizado sus respectivas épocas de cría.

La retirada de lodos del vaso de la laguna del Parque Central es una actuación que de forma periódica se viene realizando a fin de evitar su colmatación por los sedimentos arrastrados por los ríos Bolaños y su afluente el Bidueiro, dado que los trabajos de dragado y retirada de troncos y ramas arrastrados tienen que realizarse dentro de la propia laguna se precisa disminuir en lo posible el nivel de la lámina de agua, para ello se abrirá la compuerta existente en el azud.

El proyecto Londra Arteixo ‐ Regeneración del Hábitat, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El proyecto Londra Arteixo plantea actuaciones para la recuperación del curso fluvial urbano del río Bolaños (o río Arteixo) y su afluente el Rego da Bidueira (también llamado Bidueiro) y contempla acciones de dos tipos:

Regeneración de tramos de lechos fluviales.

Plantación de arbolado ‐ bosque galería y recuperación de hábitats

Las actuaciones a realizar reforzarán la consideración de los cauces objeto de mejora como parte de la red de corredores ecológicos que forman parte de la infraestructura verde del término municipal, reforzando el paseo fluvial como un eje verde estructurante del núcleo urbano de Arteixo.